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劉伊心產後陷憂鬱　月子中心神救援「每天像度假」

記者許逸群／台北報導

藝人劉伊心和老虎牙子執行長林志隆今年8月中迎來女兒「牙子」誕生，劉伊心說，她在懷孕兩個月時就找好媲美五星級飯店的人之初產後護理中心，希望可以好好來段「度假時光」。不過她生產完時曾憂鬱一陣子，好在月子中心給予各種協助，讓一向獨立的她笑說，真的像來飯店度假享受當貴婦的。

▲▼劉伊心。（圖／人之初產後護理中心提供）

▲劉伊心入住號稱五星級的月子中心。（圖／人之初產後護理中心提供）

為了讓女兒喝到有抗體的母乳，劉伊心也決定親餵哺乳，但一開始很憂鬱，因為她自己抓不到秘訣，女兒喝不飽就會大哭。好在泌乳師都會幫忙調整親餵方式，甚至幫忙擠胸部，加上附的電動哺乳器更是拯救她的人生。最特別的是，月子中心旁邊就是台北馬偕醫院，每周還有小兒科醫師與產科醫師巡房。

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▲▼劉伊心。（圖／人之初產後護理中心提供）

▲劉伊心坐月子也不忘工作。（圖／人之初產後護理中心提供）

劉伊心住進12坪房型，裡頭放了一張加大型的雙人床，還有可休憩的小客廳，夫妻依舊可以每天「黏踢踢」曬恩愛。她笑說：「以為做月子每天很狼狽，結果來人之初後，每天都覺得自己像來飯店度假的貴婦。」且裡頭還附有SPA、瑜珈、物理按摩，甚至學習副食品課程的教室，讓甫生產完的她宛如度假。

▲▼劉伊心。（圖／人之初產後護理中心提供）

▲劉伊心在月子中心享受度假般的生活。（圖／人之初產後護理中心提供）

劉伊心透露，她以前尾椎有舊傷，月子中心有專業的物理治療師與中醫生幫她調身體、筋骨，最後還把整台電療機直接放在她房間，「任何時間有任何問題，一通電話都有專業人士幫忙解決，老公都苦笑說自己派不上用場。」

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