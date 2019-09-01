雞排妹迪士尼公主裝「掉出北半球」！　一轉身彎腰…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）擁有甜美臉蛋，和32E火辣身材，是不少粉絲心目中的女神，8月31日開心迎來26歲生日，特地舉辦生日會，近距離與粉絲互動，事後也不忘曬出當日穿搭，打扮成迪士尼公主的甜美模樣，頓時迷倒大票網友，再度掀起熱烈討論。

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▲雞排妹同時擁有甜美外表及火辣身材。（圖／翻攝自Facebook／雞排妹）



雞排妹透過Instagram限時動態發文，一連曬出多張在生日派對的穿搭美照及影片，開心寫道：「今年生日會，迪士尼公主裝。」畫面中，她穿上粉色緞面洋裝，上半身一字平口的設計，不僅展現白皙香肩，傲人上圍更是呼之欲出。

▲雞排妹8月31日歡慶26歲生日。（圖／翻攝自雞排妹Instagram）

▲雞排妹舉辦生日派對，穿上粉色公主洋裝。（圖／翻攝自雞排妹Instagram）

格外引人注意的是，影片中，雞排妹先是以側身，讓渾圓北半球形狀立體現形，接著轉身正對鏡頭時，還微微往前彎腰，近拍超深事業線，性感指數直破表，也讓無緣參加生日會的網友一飽眼福。

▲雞排妹側身入鏡。（圖／翻攝自雞排妹Instagram）

▲雞排妹靠近鏡頭微微彎腰，近拍火辣深溝。（圖／翻攝自雞排妹Instagram）