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閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

記者潘慧中／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮與YouTuber男友黃包包交往1年多，儘管日前被爆分手，但小倆口不但用甜蜜互動闢謠，她近日更上傳和男友在家中的對話，超嗲聲音融化一票粉絲，「太閃太甜了！」

▲▼閃亮亮黃包包。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲閃亮亮。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

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畫面中，可以看到閃亮亮紮起長髮，露出精緻鵝蛋臉，皮膚相當白皙，她用甜美的聲音說：「包包現在在做家務事，我在旁邊發呆。」話才剛說完，就聽到遠方傳來黃包包叫她，「老婆～先去洗澡～。」

▲▼閃亮亮黃包包。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲閃亮亮拍下和黃包包在家的甜蜜互動和對話。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

私底下暱稱曝光，閃亮亮聽到當下也忍不住露出甜笑，接著用超萌的聲音回答：「好！」甜蜜的日常對話讓粉絲無預警吃了一波狗糧，她上傳影片後在Instagram tag男友的帳號撒嬌說：「嘻嘻」，並附上一顆愛心，間接證實兩人仍穩定交往中。

▲▼閃亮亮黃包包。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲閃亮亮隔空向和黃包包撒嬌示愛。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

事實上，這已經不是閃亮亮和黃包包第一次傳出分手，先前在愛情片流出後，網上竟瘋傳閃亮亮與黃包包的情變消息，面對外界流言蜚語，她忍無可忍之下，主動透過IG限時動態做出回應，直接駁斥分手傳聞，無奈表示：「我跟包包兩人好好的，都不知道謠言哪來的。」

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）

▲閃亮亮和黃包包仍穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／chillbao23）

當時，閃亮亮也罕見說出重話，「我真的覺得臭酸民想像力真的很豐富耶，有時間在打字跟風嘴砲，推薦你多出外走走運動喲。」她後來甚至將IG大頭貼換為性感的外拍照，並在自介寫下，「我是蕭卉君閃亮亮，不會改名不會神隱，不再是你們認識的那個樂觀的好好小姐，我不需要取悅任何人，喜歡就喜歡，你／妳不喜歡我麻煩滾多遠就多遠，不喜歡就請你／妳退追加封鎖還你眼清淨，感激不盡。」

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閃亮亮, 黃包包, 硬漢兄弟

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