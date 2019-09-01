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家人當最強力後盾！《聲林2》18歲張靚靚泛淚謝媽

記者許逸群／台北報導

ETtoday《聲林之王2》選手張靚靚從小接觸芭蕾舞、合唱團與熱舞社，她在日前的播出中以「龍貓」亮相，希望可以一直保持正向又溫暖的形象給別人。雖然她落到待定區，但在哭過之後，有家人做最強力的後盾，隨即仍打起精神繼續精進自己的表演。

▲▼《聲林2》張靚靚。（圖／ETtoday）

▲▼張靚靚落到待定區，主持人Lulu後台送暖。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林2》張靚靚。（圖／ETtoday）

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張靚靚在去年暑假因緣際會加入喜歡「音樂擔任」練習生，每周假日都必須到公司培訓，也是她最辛苦的一段時間。身為高雄人的她，必須每個禮拜假日從高雄上來台北，練完就要馬上回高雄上課，當時又正值學測即將到來，讓她十分忙碌，為的就是要兼顧課業跟培訓。

▲▼《聲林2》張靚靚。（圖／喜歡音樂提供）

▲張靚靚每周南北奔波培訓。（圖／喜歡音樂提供）

除了唱歌、跳舞的課程，還要定期接受公司的驗收，讓張靚靚直呼壓力真的很大。相比同齡的同儕，就得犧牲掉假日玩樂的時間，更曾遇到有同學出言不遜嗆她：「有經紀公司就比較厲害嗎？」讓她知道自己要更努力才行，目前也正在上戲劇培訓的相關課程，希望未來也可以有戲劇作品跟大家見面。

▲▼《聲林2》張靚靚。（圖／喜歡音樂提供）

▲媽媽是張靚靚最強而有力的後盾。（圖／喜歡音樂提供）

在她追求夢想的路上，張靚靚最感謝的人是媽媽，每次只要講到媽媽就會讓靚靚紅了眼眶。媽媽總是叮嚀她，到台北的每天都要打電話給她報平安，也語重心長地跟她說：「凡事都要去嘗試，有做了才不會後悔，就算是高雄台北這樣來回也值得，因為妳會學到很多。」

▲▼《聲林2》張靚靚。（圖／喜歡音樂提供）

▲張靚靚。（圖／喜歡音樂提供）

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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