記者張筱涵／綜合報導

西非頂級歌手DJ阿拉法特（DJ Arafat）日前因摩托車事故不幸喪命，享年33歲。悼念者特別舉行徹夜的大型音樂會送別，怎料31日喪禮時卻有粉絲不相信偶像真的死了，直接衝上前就翻開大體的衣服要確認刺青，離譜舉動引起熱烈討論。

▲DJ阿拉法特過世，享年33歲。（圖／達志影像／美聯社）

悼念DJ阿拉法特的徹夜音樂會盛大舉行後，網路上出現了很多相關影片，怎料其中一段影片可以發現，竟然有粉絲打開他的棺材掀開衣服確認是否真的有刺青，巨星殞落吸引了數千名粉絲聚集，瘋狂行為不斷發生的情況下，讓警察最後不得不使用催淚彈驅散。

請繼續往下閱讀...

▲DJ阿拉法特喪禮有大批粉絲到場，場面一度陷入混亂。（圖／路透社）



據外媒《BBC》報導，有一名粉絲接受訪問時表示「我們希望在棺材下葬前能看到偶像的身體」，離譜發言和影片引起熱烈討論後，影片原出處也早已經刪除。事實上，DJ阿拉法特是數一數二的非洲音樂家，彷彿打擊樂器般的低沉嗓音化成嘻哈節奏，時尚奢華的生活還有「國王」的稱號。

▼Dj Arafat accompagné par les « Chinois » à sa dernière demeure。（影片／取自Live.ci Télé YouTube，如遭刪除請見諒）

★圖片為版權照片，由達志影像／美聯社／路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

