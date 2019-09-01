Amber宣布不續約SM！　感性告白「我永遠愛MeU」…f(x) 4年零合體正式破局

記者張筱涵／綜合報導

藝人Amber（劉逸雲）出身於韓團f(x)，可惜的是2015年團體經歷了成員Sulli（雪莉）退出，後來雖然有以4人組推出迷你專輯《4 Walls》，但就此再也沒有同台過了，而她在1日透過Instagram對外表示：「從今天起我和SM娛樂的合約結束了，謝謝一直以來相信且等待著我的你們。」

▲f(x)在專輯《4wall》後就再也沒4人合體過。（圖／翻攝自SMTOWN 臉書）



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Amber於1日透過IG發佈手寫信：「想和大家說從今天起我和SM娛樂的合約結束了，謝謝一直以來相信著我、等待著我的粉絲們，真的發自內心地很感謝你們，未來我也會竭盡全力成為更努力、更熱情的Amber，我永遠都愛MeU，未來也要見面喔！謝謝大家！」

▲Amber發文透露和SM娛樂不續約消息。（圖／翻攝自Amber IG）

事實上，Amber、Krystal和Luna日前難得在SMTOWN家族演唱會表演，雖然很可惜沒有宋茜身影，緊緊相擁的模樣深深烙印在粉絲心中，但當時除了是Krystal時隔4年的唱跳表演，也是難得的3人合體，她在台上看起來明顯緊張，在為期3天演唱會的最後一下台就哭倒在Amber身上，讓粉絲看得心碎不捨。

▲f(x)於日本SMTOWN表演。（圖／翻攝自Krystal IG）