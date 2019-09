BTS柾國22歲生日祝福串「驚見小賈斯汀本尊」　網嗨翻：要出合作神曲了嗎

記者張筱涵/綜合報導

韓團防彈少年團(BTS)知名度擴展全世界,近日雖然在休假但仍時不時透過社群網站或直播平台與粉絲互動,1日迎來成員柾國(정국)22歲生日,沒想到他的偶像小賈斯汀(Justin Bieber)竟然特別發文祝福,讓粉絲興奮不已直呼:「有機會合作了嗎?」

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。(圖/翻攝自防彈少年團推特)

請繼續往下閱讀...

小賈斯汀在台灣時間1日早上6點半發文:「Happy bday #JUNGKOOK . They ain’t ready :) now watch this tweet go crazy」特別祝福生日快樂外,還特別打上柾國(JUNGKOOK)作為HASHTAG,這則貼文很快就衝破11萬轉發和27萬個讚數,同時也吸引許多南韓粉絲發在論壇上討論。

▲小賈斯汀發文祝福柾國生日。(圖/翻攝自小賈斯汀推特)

事實上,柾國曾說小賈斯汀是自己的偶像,在美國節目《BuzzFeed Celeb》中被問到如果重取英文名字會叫什麼時,就說:「象徵釜山的鳥類是海鷗,所以就叫Justin Seagull.」原本小賈斯汀2018年碰到BTS粉絲時才說還沒聽過對方的歌曲,沒想到經過一年的時間不只聽過,還有涉及柾國的COVER曲,現在又特別發文慶生讓大家不停猜想「是不是要合作了」。

▲防彈少年團成員們也透過官方推特祝福柾國生日。(圖/翻攝自防彈少年團推特)