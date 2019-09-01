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BTS柾國22歲生日祝福串「驚見小賈斯汀本尊」　網嗨翻：要出合作神曲了嗎

記者張筱涵／綜合報導

韓團防彈少年團（BTS）知名度擴展全世界，近日雖然在休假但仍時不時透過社群網站或直播平台與粉絲互動，1日迎來成員柾國（정국）22歲生日，沒想到他的偶像小賈斯汀（Justin Bieber）竟然特別發文祝福，讓粉絲興奮不已直呼：「有機會合作了嗎？」

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

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小賈斯汀在台灣時間1日早上6點半發文：「Happy bday #JUNGKOOK . They ain’t ready :) now watch this tweet go crazy」特別祝福生日快樂外，還特別打上柾國（JUNGKOOK）作為HASHTAG，這則貼文很快就衝破11萬轉發和27萬個讚數，同時也吸引許多南韓粉絲發在論壇上討論。

▲小賈斯汀發文祝福柾國生日。（圖／翻攝自小賈斯汀推特）

▲小賈斯汀發文祝福柾國生日。（圖／翻攝自小賈斯汀推特）

事實上，柾國曾說小賈斯汀是自己的偶像，在美國節目《BuzzFeed Celeb》中被問到如果重取英文名字會叫什麼時，就說：「象徵釜山的鳥類是海鷗，所以就叫Justin Seagull.」原本小賈斯汀2018年碰到BTS粉絲時才說還沒聽過對方的歌曲，沒想到經過一年的時間不只聽過，還有涉及柾國的COVER曲，現在又特別發文慶生讓大家不停猜想「是不是要合作了」。

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲柾國是防彈少年團中最小的成員。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲防彈少年團成員們也透過官方推特祝福柾國生日。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

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小賈斯汀, 柾國, BTS, 防彈少年團, JUSTINBIEBER

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