「下來陪我們玩？」鐵齒4人闖東海古堡　女孩1句話讓他驚恐阻止友…來不及了

記者劉宜庭／綜合報導

東海古堡被視為「台中最兇禁地」之一，經常傳出許多科學無法解釋的靈異傳聞，探險作家劉川裕近來在節目上分享一段故事，有4個不信邪的人前往該處探險，甚至還自備繩子深入井中，不料卻有詭異女聲出聲邀約，一句話便讓還在上面的人嚇傻，驚恐對著井裡的同伴呼喊，「不要下去了！」

▲台中望高寮，東海碉堡。（圖／翻攝自Google街景）



據劉川裕說法，當時有4個人特地攜帶繩索，延著井深入東海古堡，起初由2個人先行下去，沒想到一邊拉繩垂降時，突然聽見上面的其中一人大喊，「不要下去了！」原來，對方透露，在過程中感到不舒服，於是上面2個人就先到一旁的超商休息，留另外2個人繼續探險。

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經過半個小時候，底下的2人才結束探險回去，過程中完全沒有發生任何異狀。結果4人坐在超商聊天時，2人提問，「為什麼我們剛剛下去的時候，你突然間叫我們不要下去了？」對方這時才說，「你知道嗎？你們下去的時候，我突然間很清楚地聽到一個女生的聲音說，『你們要下來陪我們玩喔？』」他才會察覺有異，趕緊出聲試圖阻止好友繼續前進。

▲探險作家劉川裕分享有關東海古堡的靈異故事。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）



然而，當他一喊完「不要下去了」，又冒出相同女生的聲音喊「來不及了」，他心中更覺得害怕，「而且我們看到你們下去的時候，突然間好像跟人家在下面玩，有喧鬧聲，好像在那邊嬉鬧很大聲。」於是，他才心想，既然這2人下去玩得那麼快樂，自己就先到超商等，結果一番話讓另外兩個人聽了傻眼驚呼，「奇怪，我們下來從頭到尾沒有出過一個聲音。」這段故事，也讓節目現場來賓露出驚訝表情。