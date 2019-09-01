無預警「剪成男生頭」回家！　女兒脫口3個字…分手妹問號臉：真這麼想嗎

記者潘慧中／綜合報導

部落客陳佩佩2011年因為1支邊哭邊化妝的影片爆紅，一度被暱稱為「分手妹」，但後來找到自己的幸福，跟男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）結婚，並育有2個可愛女兒，如今仍持續拍片記錄生活，沒想到，她8月底突然上傳「長髮剪成男孩頭」的新片，髮型大突破驚艷不少粉絲。

▲陳佩佩近年多半留長髮。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）



陳佩佩透露忍了好久終於能剪一直都很嚮往的短髮，下定決心的關鍵原因是，身邊常有人說她長髮很溫柔、比較符合她氣質，「可是越是有這些聲音讓我覺得這個造型好看，我越不想這樣，我不想要別人去定義我的形象…我也不想要被別人的期待綁架。」

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▲▼陳佩佩被剪下第一刀後，忍不住叫了出來。（圖／翻攝自YouTube／newapplearial）



帶著緊張心情走進髮廊，當陳佩佩的及胸長髮一口氣被剪到肩上，她忍不住叫了出來，「好久沒剪那麼短了，好開心！」經過進一步修剪和吹整，她最後以男生頭出現在鏡頭前，格外襯托出瓜子臉，帥氣又不失沉穩女人味。

▲陳佩佩無預警剪成男生頭。（圖／翻攝自YouTube／newapplearial）



無預警換了新髮型，陳佩佩嚇壞不少朋友，這讓進家門前的她一度擔心大女兒是否會嚇到，沒想到小朋友笑了一聲說：「有縫格（有風格）？！」逗得她哈哈大笑說：「妳真的這麼想的嗎？」二女兒看到她則是吵著要抱抱，看來孩子們都還認得出媽媽，她笑說自己很滿意新髮型，下巴和脖子的線條都跑出來了，「看起來變得比較瘦，整個人都窄了起來！」

▲陳佩佩大女兒反應超可愛。（圖／翻攝自YouTube／newapplearial）

