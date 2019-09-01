林志穎妻西班牙階梯拍美照…她一坐下「觸犯禁令」！　最高可罰1.4萬

記者劉宜庭／綜合報導

陳若儀與林志穎結婚10年，共育有3個兒子，包括9歲大兒子Kimi，以及3歲雙胞胎兒子Jenson和Kyson，家庭生活幸福美滿，羨煞眾人。近來，夫妻倆同時在西班牙廣場打卡，沒想到將一系列美照上傳IG後，卻被網友指出觸犯當地禁令，最高恐被罰台幣1萬4千元。

▲陳若儀西班牙階梯拍照誤觸當地禁令，（圖／翻攝自林志穎Instagram）



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近來，林志穎夫婦同遊義大利羅馬，期間更不忘前往「西班牙階梯」，朝聖當年奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）在電影《羅馬假期》中的經典場景。陳若儀於8月31日開心曬出照片，畫面中，只見她穿著牛仔短褲，戴著墨鏡、帽子遮陽，對著鏡頭露出甜美笑容，同時也展現一雙白皙嫩腿，羨煞眾人。

▲陳若儀被網友留言糾正（紅框處）。（圖／翻攝自陳若儀Instagram）

然而，陳若儀將照片PO網後，卻引來網友留言指正「這裡禁止坐著」。事實上，早在8月開始，羅馬政府新規上路，包括歷史古蹟前不准露營、不准坐下，禁止在噴泉中洗澡，旅客也不可在此處使用折疊椅或拖著有輪子的行李廂，違者最高可被罰400歐元（約台幣14000元）罰款，而熱門景點「西班牙階梯」更是警方執法的重點之一。

此外，林志穎同樣也有在個人IG曬出旅遊照片，不過跟妻子不同的是，他在照片中，僅在階梯上跳躍，或是背對鏡頭站著比YA，並未做出任何違規舉動。

▲林志穎朝聖《羅馬假期》中的經典場景，（圖／翻攝自林志穎Instagram）