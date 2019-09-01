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Oh My Girl祉呼彩排「突腿軟跪地」　臉色發白喘不過氣…粉絲揭血汗4行程！

記者張筱涵／綜合報導

韓團Oh My Girl（오마이걸）出道於2015年，馬不停蹄地耕耘下敞開知名度，每個成員都擁有獨特色彩廣受大眾喜愛，沒想到8月31日為了拼盤慶典活動彩排時，成員祉呼突然臉色變差整個人腿軟癱地，嚇壞現場所有人，讓粉絲也集體抗議「減少行程，取消演唱會」。

▲Oh My Girl長相甜美可愛，俏皮個性廣受歡迎。（圖／翻攝自Oh My Girl IG）

▲Oh My Girl長相甜美可愛，俏皮個性廣受歡迎。（圖／翻攝自Oh My Girl IG）

Oh My Girl於8月31日出席活動《江原摩托慶典》，彩排時成員們都穿上正式服裝，從一開始就可以發現祉呼等待時蹲在地上休息，彩排一開始仍每個動作都做得到位，與平常不一樣的是沒有了燦爛笑容，反而常低下頭或是慢拍，當歌曲到尾端時，似乎再也撐不下去，第一次蹲下去再站起來時一度腿軟，最後因為狀況實在太差，在成員們的攙扶下進到後台。

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粉絲原本想錄下Oh My Girl彩排模樣，卻親眼目睹了這個場景，氣得在推特上傳影片外，痛批：「幾周後就要辦連續2天的演唱會了，你們覺得這種狀態撐得過去嗎？比起演唱會更重要的是成員們的健康和休息。」同時帶起「wm_取消_演唱會」、「Ohmygirl_BLACKLABEL_取消吧」的話題活動。

▲祉呼彩排到最後撐不下去，可以聽見喘氣聲相當大。（影片／取自BINNIE__0909推特，如遭刪除請見諒）

事實上，Oh My Girl除了以新曲《FALL IN LOVE》回歸外，還接下了大大小小的商演或慶典活動，同時要準備表演競賽節目《QUEENDOM》和演唱會表演，等於每次練習至少都有4個行程的內容要準備，高密度的狀況下讓成員們雖然想每次都展現出好的一面，最後還是沒辦法，讓粉絲看了心痛外，自己的心情也不好過。

▼Oh My Girl於8月8日那周以《Fall in Love》回歸。（影片／取自Mnet K-POP YouTube，如遭刪除請見諒）

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