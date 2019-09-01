記者劉宜庭／綜合報導

34歲TAKAHIRO是日本團體「放浪兄弟」的主唱，也是林志玲老公AKIRA的隊友，近來上節目宣傳新片時，突然語出驚人，自爆曾有一段時間，都和小3歲的親妹妹一起洗澡，一直到國中畢業才停止。

▲TAKAHIRO（右）與AKIRA同為「放浪兄弟」一員。（圖／翻攝自AKIRA臉書）

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▲TAKAHIRO與武井咲打破公司禁愛令結婚後，於2018年迎來寶貝女兒誕生。（圖／翻攝自推特）

TAKAHIRO於2017年閃電娶了女星武井咲，並於隔年3月升格當爸，平安迎來雙魚座女兒誕生。近來，他為了宣傳新片，登上節目《Downtown DX》（ダウンタウンDX）受訪，除了展現親民一面，大方親了粉絲的臉頰，期間更是語出驚人地表示，過去一段時間曾和小3歲的妹妹共浴。

▲TAKAHIRO與妹妹感情相當好。（圖／翻攝自日網）



節目中，TAKAHIRO坦言從小就和妹妹感情很好，在他國中畢業之前，兄妹倆都一塊洗澡，由於他性徵的毛較慢長出來，但後來妹妹胸部逐漸發育隆起，「我覺得很害羞。」於是後來2人才開始分開洗澡。

不過，TAKAHIRO也強調，如今與妹妹感情依舊相當好，並未因此感到尷尬，反而經常一起出去旅行，兄妹倆友愛互動羨煞眾人，此番言論一出，也在日網意外掀起一陣熱議。

▲後藤真希也曾自爆與外甥共浴，直到對方17歲。（圖／翻攝自IG／後藤真希）

事實上，前「早安少女組」成員後藤真希日前也曾自爆，在外甥勸修寺保17歲以前，2人都會一起洗澡。她透露，從小到大都非常疼愛外甥勸修寺保都，常對他又抱又親，還會一起沖涼泡澡，這舉動一直到外甥17歲後才沒有繼續。

當時這番言論，引發外界譁然，後藤真希事後解釋，這其實是「後藤家」的傳統，自己和老公交往時，媽媽也常會衝進來一起洗澡，不認為這有什麼問題。此外，在外甥長大後，她也都會先詢問對方能不能共浴，因此這在家裡其實是很普通的事情，但對一般的人來說可能很奇怪也很難理解。對此，帥外甥也直言：「在我眼裡，後藤真希就像母親一樣，所以不會去在意那些事。」