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56歲昔日香港「電眼女神」現在長這樣！　絕美氣場...蕭敬騰一見關之琳緊張狂結巴

記者蔡琛儀／香港報導

蕭敬騰（老蕭）昨晚在香港紅館的「娛樂先生」世界巡演順利落幕，昨他的「女神」關之琳也現身台下捧場，讓老蕭緊張到頻頻結巴，一下在台上喊：「關女神。」一下又說：「關姊姊。」逗得關之琳笑得合不攏嘴。

▲▼ 蕭敬騰。（圖／華納提供）

▲▼ 蕭敬騰見到心目中的女神關之琳，緊張到講話結巴。右為向太。（圖／華納提供、記者蔡琛儀攝）

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▲▼ 關之琳,向太。（圖／記者蔡琛儀攝）

老蕭笑說，他初次見到關之琳是某次在大陸出席隱形眼鏡品牌活動，老闆的好友就是關之琳，當時他和周渝民（仔仔）都是關粉，見到女神只敢躲在旁邊討論，「我們一直發抖說欸欸欸怎麼跟她拍照，窸窸窣窣，謝謝姊姊那時候跟我們拍照！」

他事後在慶功宴上也表示關之琳是從小看到大的女神，不過他自虧是個不及格的粉絲，因為家裡完全沒有任何關之琳周邊商品，連一張海報都沒有。

▲▼ 蕭敬騰。（圖／華納提供）

▲▼ 蕭敬騰香港演唱會昨晚順利落幕。（圖／華納提供）

▲▼ 蕭敬騰。（圖／華納提供）

他作演唱會上特別感性，談及自己曾因為對自己的高標準而導致不開心，「我對我自己的要求比較高，這是我自己的優點，也是缺點，現在要求還是有，但會適度的讓自己不要卡在那個，也想像其他藝人學習都很自在。」他也透露，其實昨晚演唱會上一度分心，因為想到自己的一件私事，但他堅決不透露是什麼事情。

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