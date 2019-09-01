ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

向佐、郭碧婷香港放閃直擊❤️　「牽緊緊＋摟腰＋相視對笑」根本偶像劇！

記者蔡琛儀／香港報導

香港影視大亨向華強和「向太」陳嵐的兒子向佐，和合作戀愛實境秀假戲真做的女星郭碧婷交往三個月，今年3月求婚成功，小倆口在節目互動自然甜蜜，私下也十分恩愛，昨天兩人被目擊一起出席蕭敬騰香港演唱會，一現身就瞬間引起現場觀眾席一陣騷動，兩人到台前時，老蕭也發現了好友，開心地頻頻向台下揮手打招呼。

▲▼ 向佐,郭碧婷。（圖／資料照／記者黃克翔攝、記者蔡琛儀攝）

▲ 向佐和郭碧婷在看蕭敬騰演唱會上互動甜蜜。（圖／資料照／記者黃克翔攝、記者蔡琛儀攝）

請繼續往下閱讀...

向佐連兩天出席力挺好友老蕭，昨天看了開場後，就立馬出發到機場去接未婚妻，直到演唱會近尾聲時，兩人才趕上聽老蕭唱歌；小倆口感情甜蜜，向佐先帶著郭碧婷到前排座位前找爸媽，郭碧婷也乖巧的和準婆婆合照，還不時和向佐在台前有說有笑、摟摟抱抱，令人相當羨慕。

▲▼ 向佐,郭碧婷。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼ 向佐和郭碧婷現身引起觀眾席一陣騷動。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼ 向佐,郭碧婷。（圖／記者蔡琛儀攝）

老蕭唱到最後一首歌《阿飛的小蝴蝶》，向太就先領著兒子和準媳婦先行離場，只見向佐緊緊牽著郭碧婷的手，郭碧婷則一臉依依不捨的只盯著台上表演的老蕭，隨後又跟著向家一起出席老蕭的慶功宴，完全就是一家人的模樣。

▲▼ 向佐,郭碧婷。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲向太和郭碧婷（左起）、向佐、向華強參加蕭敬騰慶功。（圖／記者蔡琛儀攝）

推薦閱讀

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎

雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

郭碧婷交往8個月就嫁！爸吐槽：都35歲了拖拖拉拉　背後吐1句真心話…網全感動了

郭碧婷交往8個月就嫁！爸吐槽：都35歲了拖拖拉拉　背後吐1句真心話…網全感動了

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

霍建華坐客廳讓女兒「綁頭髮」　林心如一看笑瘋：一臉生無可戀

霍建華坐客廳讓女兒「綁頭髮」　林心如一看笑瘋：一臉生無可戀

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

郭碧婷交往8個月就嫁！爸吐槽：都35歲了拖拖拉拉　背後吐1句真心話…網全感動了

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

向佐, 郭碧婷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 向佐、郭碧婷香港放閃直擊❤️　「牽緊緊＋摟腰＋相視對笑」根本偶像劇！
  2. AKIRA隊友自爆「和小3歲妹一起洗澡」！　直到國中見這幕才停：很害羞
  3. Oh My Girl祉呼彩排「突腿軟跪地」　臉色發白喘不過氣…粉絲揭血汗4行程！
  4. 郭碧婷交往8個月就嫁！爸吐槽：都35歲了拖拖拉拉　背後吐1句真心話…網全感動了
  5. 雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎
  6. 模範生頂樓假裝看夜景　下一秒變臉...冷血推女友下去！
  7. 遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕
  8. 蕭敬騰曝翻唱《新不了情》被誤解　懊惱「常覺得做不好」...萬人暖心安慰
  9. 王源演唱會事故！　台上唱一半…大型設備「從空中墜落」砸他身後
  10. 愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣X！　「斷句太慢」羅志祥笑翻

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366