向佐、郭碧婷香港放閃直擊❤️　「牽緊緊＋摟腰＋相視對笑」根本偶像劇！

記者蔡琛儀／香港報導

香港影視大亨向華強和「向太」陳嵐的兒子向佐，和合作戀愛實境秀假戲真做的女星郭碧婷交往三個月，今年3月求婚成功，小倆口在節目互動自然甜蜜，私下也十分恩愛，昨天兩人被目擊一起出席蕭敬騰香港演唱會，一現身就瞬間引起現場觀眾席一陣騷動，兩人到台前時，老蕭也發現了好友，開心地頻頻向台下揮手打招呼。

▲ 向佐和郭碧婷在看蕭敬騰演唱會上互動甜蜜。（圖／資料照／記者黃克翔攝、記者蔡琛儀攝）

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向佐連兩天出席力挺好友老蕭，昨天看了開場後，就立馬出發到機場去接未婚妻，直到演唱會近尾聲時，兩人才趕上聽老蕭唱歌；小倆口感情甜蜜，向佐先帶著郭碧婷到前排座位前找爸媽，郭碧婷也乖巧的和準婆婆合照，還不時和向佐在台前有說有笑、摟摟抱抱，令人相當羨慕。

▲▼ 向佐和郭碧婷現身引起觀眾席一陣騷動。（圖／記者蔡琛儀攝）

老蕭唱到最後一首歌《阿飛的小蝴蝶》，向太就先領著兒子和準媳婦先行離場，只見向佐緊緊牽著郭碧婷的手，郭碧婷則一臉依依不捨的只盯著台上表演的老蕭，隨後又跟著向家一起出席老蕭的慶功宴，完全就是一家人的模樣。

▲向太和郭碧婷（左起）、向佐、向華強參加蕭敬騰慶功。（圖／記者蔡琛儀攝）