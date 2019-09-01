IU拯救呂珍九絕美場景是校區！《德魯納酒店》拍攝景點懶人包(1)

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

這是安妮第一次寫韓劇拍攝景點的懶人包，初登場就獻給《德魯納酒店》，這部劇實在太好看了！！！希望藉由這篇文章的分享，讓各位劇迷們順利去朝聖丶踩點，也為自己作個紀錄，這篇先更新10個景點，預計會有上、中、下集！

．故事大綱

《德魯納酒店》（호텔 델루나）為韓國tvN於2019年7月13日起播出的週末連續劇，此劇講述在繁華的韓國首爾市中心，擁有陳舊外觀丶靈賓專用的德魯納酒店裡，超精英酒店管理人具燦星（呂珍九飾）擔任著經理，和乖戾、脾氣暴躁的社長張滿月（IU飾）一起，為特別的靈魂客人們提供特級服務時發生的故事。（文字來源：維基百科）

請繼續往下閱讀...

▼[景點1]全羅南道 木浦近代歷史館1館

在第1集一開始登場的重要地點「德魯納酒店」，雖然背景設定在韓國首爾的明洞，不過實際上酒店外觀，是遠在全羅南道木浦市的「木浦近代歷史館1館」XD一看到劇中建築時有驚訝到，沒想到居然會是在木浦取景耶！我之前意外朝聖了韓劇拍攝地，覺得很幸運！

▼[景點2]首爾 三清洞-福井水井旁階梯

頭兩集把男主角具燦星嚇得半死的墨鏡女鬼，幾次出現在階梯旁，這個地方其實也是韓劇《她很漂亮》拍攝地點之一，之前來到階梯這裡是因為去旁邊的「福井食堂」用餐，不過目前這間餐廳暫時休業中，有些可惜啊。

▼[景點3]首爾 昌華堂(창화당)-大學路店

第1集中滿月趕在打烊前也要吃到的餃子店「昌華堂」，在首爾有多間分店，劇中拍攝的地點為位在地鐵「惠化站」附近的「大學路店」。

地址：서울특별시 종로구 명륜4가 154-3

電話：070-7755-0908

時間：11:30-21:00(點餐截至20:30)

交通：地鐵4號線「惠化站」3號出口

▼[景點4]首爾 三清洞巷弄

第1集中，具燦星被墨鏡女鬼嚇到抱著行李箱亂逃的巷子，還有社長走在矮牆上的畫面覺得很眼熟，翻了之前寫的三清洞文章來看，哎呀真的是在三清洞取景的啦！不過不是在主街上，詳細位置可以參考安妮之前寫的文章：）

【韓國．首爾自由行】安國站｜三清洞散策~悠閒漫步三清洞

▼[景點5]首爾 安國站-感古堂街

第1集裡，具燦星捧著生日禮物回想爸爸生前囑咐他逃跑的畫面，雖然這段畫面滿短暫的，但三清洞這區域實在讓人難忘，之前《鬼怪》也有許多在三清洞拍攝的場景，具燦星站的位置就是有名的「親吻壁畫」那裡。

文章的部分，可以看之前寫「三清洞摩西年糕鍋」這篇，有帶到這條小路：

【韓國．首爾自由行】安國站｜三清洞摩西(吃休錢走/먹쉬돈나)。不能錯過的年糕鍋~搬家後新址！

▼[景點6]首爾 首爾書寶庫

第2集中，德魯納酒店為了滿足老奶奶閱讀學習欲望的場景，就是2019年才開幕的大型公共二手書店「首爾書寶庫」，安妮五月初才去朝聖，沒想到會是韓劇拍攝景點！

《德魯納酒店》書牆隧道拍照還能挖寶！首爾市區地鐵走3分就到

▼[景點7]首爾 世上的全部早餐All Day Fresh Kitchen

第2丶3集滿月將長白山畫作取回後，所放的地方，現實中是被我放很久的口袋名單^^"位在首爾汝矣島50層樓高的超美餐廳，之前也是韓劇《W兩個世界》的拍攝地。

（圖／翻攝自The Skyfarm臉書）

地址：서울특별시 영등포구 여의도동 28-1, 50F

時間：09:00-23:00(15:00-17:00休息)

電話：02-2055-4442

交通：近地鐵5號線「汝矣島站」2號出口

▼[景點8]首爾 어기어차貝類料理餐廳

第2集滿月與具燦星吃生魚片的餐廳，位在地鐵6號線「數碼媒體城站」附近。

地址：서울 마포구 월드컵북로 351

電話：02-3142-4555

交通：地鐵6號線「數碼媒體城站」2號出口

▼[景點9]京畿道楊平 北漢江鐵橋(兩水鐵橋)

在第2集開始沒多久，畫面帶到三途川橋，這座鐵橋讓安妮想到京畿道的「北漢江鐵橋」，這座鐵橋之前韓劇《Doctors》有來取景丶韓團GFRIEND其中一首歌MV也在這橋上拍攝，不過《德魯納酒店》拍攝的方向不太相同，可以參考圖中橋面上的黃色線。（因為有印象的鐵橋只有這座，若有錯誤還請不吝指正，感恩！）

▼[景點10]京畿道安山 漢陽大學ERICA校區

第2集中，有怨念的幽靈追殺具燦星、滿月來解救他的地方，就位在漢陽大學的ERICA校區裡，這座Lion's Lake現場拍攝起來滿漂亮的呢。

地址：경기 안산시 상록구 사동 1271

電話：031-400-5114

網站：請點我



以上是《德魯納酒店》韓劇景點的上集，還有超多景點還沒分享，請期待安妮小姐蒐集其他場景的景點介紹喔！

（以上圖片戲劇畫面皆翻攝自愛奇藝台灣站，實景則由安妮小姐拍攝提供，請勿隨意翻拍）