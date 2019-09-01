金義聖聲援香港親自打氣：我只是一名膽怯大叔，你們才是真英雄

文／鍾樂偉

1980年代的漢城街頭，雖沒有霧霾，但空氣內總是瀰漫着一股濃烈刺鼻的催淚彈氣味。踏入1987年前後，幾乎每一天，韓國大學生為向雙手沾滿鮮血的獨裁者全斗煥下戰書，重奪失去了20年多的總統民選制度，他們無懼軍警的武力打壓，冒着生命危險，也要走上街頭，發動一場又一場的抗爭運動。

年輕時代的金義聖，便是其中一名義憤填膺的韓國青年人。

▲金義聖發起遮右眼自拍挺港。（圖／翻攝自金義聖IG）

請繼續往下閱讀...

孔劉、宋仲基與李敏鎬，向來被港人封為心目中的「韓國男神」，但近來最為炙手可熱的一個，卻不是我們認識的韓國「小鮮肉」，而是已經年屆半百的大叔——韓國資深演員金義聖。

作品不算多產的金義聖，港人可能很陌生，連在韓國演藝圈也不算家喻戶曉的名字。不過最近這名甘草演員，有異於一般青年偶像，為了兼顧中國大陸，這片能為他們帶來豐厚利益的市場而選擇對香港過去兩個多月發生的「反送中」一事噤若寒蟬。他反而高調且接連不斷地在其社交網絡平台上，發帖聲援一直在抗爭路上的香港友伴，對香港不離不棄。

日前他更在Instagram上發動了一場「遮掩右眼」的自拍照運動，呼籲港台韓三地的民眾，拍一張用手遮蔽右眼自拍照，並上傳到社交平台上，以支持早前疑不幸被警察射盲右眼的香港抗爭少女，因而受到三地群眾廣為稱頌。

▲金義聖代表作是《屍速列車》的自私客運長。（圖／《屍速列車》劇照）

香港人認識金義聖，始於2016年的韓國賣座電影《屍速列車》。當時，他飾演一名自私自利、為求自保不被喪屍追咬，反推別人送死的反派冷血商人。當年，他在電影上映以後曾向觀眾明言：「如果你看完電影後，沒有對我懷有憎恨，我可以跟你做個朋友！」想不到事隔3年後，沒人恨他，他卻成為了每一個走在抗爭路上的香港人的親密戰友。

前陣子，我膽敢地向帳號「lunatheboy」的金義聖私下發訊，希望以香港人的身分，向這個雖不是出身香港，卻比那些只在口中愛港的偽港族，更真正珍惜香港的韓國友伴致謝。「由衷地感激金老師你不斷勇敢地在社交網路平台上聲援香港人的抗爭運動，在當下風雨飄搖的日子，我們香港人感到尤其感動。」我本着只是單純表達港人心聲，沒有預計會有回覆的心態，向金老師的Instagram帳戶按下傳送短訊鍵。

▲金義聖親自回應打氣：我只是一名膽怯大叔，你們才是真英雄。（圖／鍾樂偉提供）

數小時後，意想不到地竟然收到金老師親自發來的英語回覆。「我不是什麼的英雄，你們每一個一直在抗爭的香港人，才是真正的英雄！」他謙虛地說。

後來，我問他會否擔心因為與港人站在一起，而招來中國大陸的報復封殺。他說自己沒有資格就中港關係下任何評論，並以回歸至人性基本的角度說：「我認為大量平民被公權力打壓，造成受傷實在不對...」最後，金義聖表明，義憤正是他為港人伸出援手的緣由，「總而言之，我只是一名膽怯的大叔而已，但看到有人孤立無援，需要協助時，總得要出手...」

▲金義聖與宋康昊是同門師兄弟。（圖／翻攝自金義聖IG）

金義聖早年曾經在大學畢業後，活躍於一家名叫「漢江的團員」的劇團內，參與不少演出。而今天我們認識的韓國「逆權」系列演員宋康昊，正好是他的同門師弟。想不到的是，二人雖出身自不同年代，但作為演員，他們都是敢言的一類。

宋康昊曾經在反朴槿惠運動中，多次公開抨擊政府倒行逆施的政策，甚至被列入政府封殺的黑名單。金義聖也曾多次向世越號事故死難者家屬，還有遭韓國雙龍汽車無理解僱的工人作出聲援。「好人一生平安」，感謝「逆權大叔」金義聖，與港人站在同一陣線！

▼金義聖自拍影片聲援在韓港人活動。（影片來源：Facebook 鍾樂偉）

【韓國演員金義聖自拍影片聲援在韓港人活動】 一直關心並聲援港人活動的韓國演員金義聖，剛透過社交網絡平台，發放了一條自拍影片，說雖然因工作未能參與今天稍後傍晚時間在首爾龍山站前空地舉行的集會，但表示會為正在抗爭的港人繼續打氣、支持並為所有香港人祈禱。 831 在韓港人聲援香港反送中集會 日期：今天8月31日（星期六） 時間：下午5時至晚上8時（集會6時開始） 地點：首爾龍山站對出空地 影片來源：https://bit.ly/2ZyPvdL 由 Steve Chung 鍾樂偉發佈於 2019年8月31日 星期六