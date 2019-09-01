郭碧婷交往8個月就嫁！爸吐槽：都35歲了拖拖拉拉　背後吐1句真心話…網全感動了

記者李湘文／綜合報導

藝人郭碧婷在3月接受向佐求婚，交往8個月就決定步入婚姻，不僅讓許多粉絲感到意外，甚至連家人也好奇背後原因。郭爸爸最近跟著女兒上真人秀《女兒們的戀愛》，陪年輕人學習面對即將到來的婚姻生活，也終於拋出問題：「為什麼下定決心結婚？」

▲爸爸問郭碧婷為什麼決定結婚。（圖／翻攝自芒果TV國際）

對此，郭碧婷回答：「以前我們在面對感情的時候，都會覺得先相處，相處適合了、過幾年磨合夠了，然後再結婚生小孩。可是我覺得，其實有時候人生的過程也不見得一定要這樣子循序漸進，反而結了婚再去磨合、再去認識對方也不差。」一番話讓郭爸爸點頭「算妳過關」。

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▲郭碧婷認為結婚後再磨合也不差。（圖／翻攝自芒果TV國際）

郭爸爸事後接受採訪，也認同郭碧婷的選擇：「碧婷不是隨便的女孩子，也不會傻到隨便去找一個人來結婚。2個人都35（歲）了，思想都很成熟了。」不過，言談間，他還是流露對女兒的牽掛，畢竟結婚是2個人的事情，在2個不同的家庭長大，生活習慣肯定不同，還是需要花時間磨合。

▲爸爸吐槽郭碧婷晚婚「都35歲了拖拖拉拉」。（圖／翻攝自芒果TV國際）

雖然郭爸爸性格愛開玩笑，面對即將遠嫁他鄉的女兒，還是不斷吐槽「都35歲了，拖拖拉拉」、「我有3個女兒，1個住遠一點沒差」、「住在隔壁更煩，我還得多煮一份飯給人家」。但在郭碧婷看不到的地方，他才對鏡頭吐露真心話，表達出對女兒的捨不得：「應該也沒什麼大問題吧？反正，我家的大門永遠開著。」

▲郭爸爸一句「我家大門永遠開著」，打動許多人的心。（圖／翻攝自芒果TV國際）

節目播出後，郭爸爸的反應引起許多人共鳴，尤其是一句「我家的大門永遠開著」，讓許多觀眾也深受感動。不少網友討論「郭爸爸真的好暖」、「郭爸爸也很捨不得吧」、「爸爸只希望孩子能幸福」、「每個爸爸都是口不對心，但最後一句真的特別感動」。