雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《德魯納酒店》接近大結局，31日播岀第15集，張滿月陪著高青明走向陰間的橋，就此消失1個月，具燦星苦苦等待社長回來，麻姑神將他穿越回到過去與「滿月堂」的張滿月見面，面對女方邀約「要不要在這當行首（現代意指經理）」，他最後拒絕：「我有一名在等待的女生，是我很愛的人。」選擇回到現代。

▲具燦星在麻姑神的安排下回到古代。（圖／翻攝自tvN）

具燦星帶著一朵花回到現代，張滿月也順利回到德魯納酒店，他激動地抱著女方，張滿月感性回答「抱歉太晚回來了，在那邊只是一下下，我是不是花太久時間了。」兩人相隔許久再重逢。

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▲張滿月回來了。（圖／翻攝自tvN）



隨著劇情接近尾聲，前檯接待員池賢仲冤死的真相也漸漸浮出水面，他遭到最親的朋友背叛，對方搶走他的身份、財產，還用槍誤將他射殺，他在臨死前悲慘地哀求「把我妹妹帶走，拜託你」，對方出於愧疚心態才把妹妹帶走、一起生活，殺死他的人以他的身份繼續生活，令他苦不堪言。在張滿月的開導之下，池賢仲願意見殺死他的仇人，完成了生前的遺願，獲得證書。

▲▼池賢仲是被好友親手槍殺。（圖／翻攝自tvN）

酒店裡每位職員都有好結局，帶著笑容拍了大合照，但其實有別的用意，池賢仲向宥娜透露「聽說麻姑神在準備其他的月之客棧，那德魯納就會消失了。」宥娜傷心地問「如果酒店沒了，你就要離開了嗎？」埋下幾位職員即將離開的伏筆，這張大合照正是要留給具燦星做紀念而照。

▲酒店人員的合照疑似暗示離別。（圖／翻攝自tvN）



另外，金書生的過去也在這集終於公開，他身為連狀元及第，卻被後人污蔑成「變態書生」，得知自己的污名廣為流傳，氣到發抖握著茶壺，眼裡充滿血絲，憤恨不已。

▲▼張滿月親手倒掉麻姑神釀的酒。（圖／翻攝自tvN）



麻姑神釀好給下位客棧主人的酒，她將酒拿給張滿月選擇是否接下職位，最後在具燦星的安慰下，她選擇把酒倒掉，眼眶泛淚告白：「謝謝你，具燦星，我愛你。」將酒倒掉也代表著她放棄當主人，令劇迷不安直呼「張滿月會消失嗎」。另外，官方之前已公佈金秀賢將客串大結局，有人因此猜測他應該就是下一位客棧主人，身負重責。