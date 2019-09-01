模範生頂樓假裝看夜景　下一秒變臉...冷血推女友下去！

記者吳孟庭／綜合報導

===以下有雷===

===以下有雷===



===以下有雷===

請繼續往下閱讀...

韓劇《Mr.臨時老師（臨時制老師）》進入倒數，殺害女高生的兇手已經出現！飾演模範生的李濬榮怕自己不在場證明曝光，竟然謊稱要給女友驚喜，把人約到頂樓看夜景，卻在下一秒將人推下去，在人前更假裝自己受害，根本就是人格分裂的雙面人！

▲模範生頂樓假裝看夜景，下一秒變臉。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

由尹鈞相飾演的奇武赫律師，擔任臨時老師潛入名門高中要調查女高生死亡真相，他發現模範生柳范真（李濬榮飾演）在女方死前曾出現在對方家附近，但模範生的女友韓泰拉（韓素恩飾演）幫他辯護，說當天兩人明明就在一起看電影，男友有不在場證明！

但其實泰拉早就發現男友中間有離開電影院，身上還有其他味道，她以為律師是敵人，並沒有老實說出真相，但卻告訴男友她已經知道的事實，讓柳范真心生恐懼，因此就在她因為成績造假心情不好時，柳范真把女友約到頂樓，「你不是說想要心裡永遠好過嗎，我來幫你實現。」下一秒變臉，冷血把人直接推下高樓，對方當場死亡！

▲模範生竟然冷血推女友下樓。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

泰拉無預警死亡，奇武赫趕到殯儀館遇到柳范真，質問到底發生什麼事？柳范真居然自白，「要不是因為你，泰拉根本不會死，我們會像之前一樣和平相處。」讓奇武赫氣到揮拳揍他，不過在人前，柳范真假裝關心泰拉，甚至把泰拉的死說成因輿論壓力導致自殺，兇手是學校那群造謠的女學生們，一副事不關己！

▲模範生將女友之死推給輿論霸凌。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而最新一集最後，由於柳范真要求女高生好友金咸洙做偽證，要對方指證兇手是已經死亡的行政室長，「你就跟警察說，犯人殺了鄭秀雅後從後門逃走。」但也因為這句話露餡，因為真正的犯人才知道後門逃走的路線，奇武赫抓到他把柄，兩人在柳范真父親面前正式對質。《Mr.臨時老師》將在下周大結局，目前於愛奇藝台灣站熱播中。