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遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　鍾楚曦忍1年揭《跑男》臭臉內幕

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鍾楚曦2018年參加陸綜《奔跑吧》（跑男），和Angelababy比賽搶被子，被爆出因為不甘遊戲輸了，出手打了對方一巴掌，儘管否認了，仍被挨罵10幾天。謠言相隔一年多，她慘遭批評的陰影仍在，最近終於一口氣宣洩出來。

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博／Angelababy、鍾楚曦）

▲Angelababy、鍾楚曦《奔跑吧》玩遊戲時發生爭議。（圖／翻攝自微博／Angelababy、鍾楚曦）

鍾楚曦參加旅遊實境節目《各位遊客請注意》，一行人到印度旅遊，晚上睡覺時一直難以入眠。她此時被時尚達人楊羽凡問起錄《奔跑吧》搶被子事件，原本抗拒「不想說這個」，後來緩緩開口說明，當時覺得是玩遊戲，加上本身力氣就大，錄影時還控制了一下。

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▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲被問起1年前《奔跑吧》和Angelababy搶被子事件，鍾楚曦直說不想談。（圖／翻攝自微博）

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦面對心中陰影，坦言自己玩遊戲力氣比較大。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦和Angelababy搶被子畫面引發熱議。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

「其實有一度Baby姐已經被我捲到身上了，然後我停住了，因為再往那裡捲，我就把她給滾過去了，然後就被播出來，他們（網友）就說這個是因為妳太想贏了。」她覺得自己當時沒有做好表情管理，才會被網友批評，加上吃口香糖的臭臉特寫在電視播出，被指責不禮貌，對此苦笑「口香糖是我們（節目）的贊助……大家都有吃。」

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦眼神被網友批評太想贏。（圖／翻攝自微博）

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦說當時差點滾過Angelababy，出手其實有控制。（圖／翻攝自微博）

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦吃口香糖特寫在電視上播出，登熱搜挨罵沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼鍾楚曦談1年前《奔跑吧》和Angelababy比賽爭議。（圖／翻攝自微博）

▲鍾楚曦透露口香糖是節目贊助，「大家都有吃。」（圖／翻攝自微博）

鍾楚曦和Angelababy在《奔跑吧》的爭議變成熱搜話題，還被批評藉此炒作，除了透過工作室否認打巴掌傳言，同時也親自發文，「我也是一個普通公民，衷心希望網路多一點陽光，少一點黑暗。」Angelababy當時也回文安慰「抱抱！都9102（2019）年了，還有人編這種故事。」她為此答謝：「回抱！咱要好好的！謝謝Baby姐，善良的妳！」

►鍾楚曦回應一年前《奔跑吧》和Angelababy搶被子事件。（影片連結請按此）

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