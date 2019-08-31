王源演唱會事故！　台上唱一半…大型設備「從空中墜落」砸他身後

記者李湘文／綜合報導

「TFBOYS」成員王源最近行程滿檔，3週前才剛開完團體6周年演唱會，31日又接著在南京舉辦了個人演唱會。不過，就在演唱會中途，舞台設備突然發生了意外，王源坐著唱歌唱到一半，突然有大型物體從空中砸落舞台，嚇得他馬上跳起來，也讓不少粉絲受驚。

▲王源舉辦個人演唱會，卻遇上舞台事故。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

演唱會中，王源演唱個人單曲《易碎的吻》，因為是旋律比較輕緩的歌，便坐在舞台階梯上演唱。然而，他才開口唱了第1句，舞台上方懸掛的大型設備就突然墜落，隨著「磅磅」2聲巨響砸在台上，嚇得王源當場跳起來逃離原位，所幸因為2處之間有點距離，並沒有危及他。

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▲大型舞台設備突然掉落，發出巨響，嚇得王源跳起來。（圖／翻攝自愛奇藝）

雖然發生意外插曲，但王源即使在跳起來那一刻，也沒有停下正在演唱的歌曲，只是慌了2秒、回頭看了一眼，就又泰然自若地繼續表演。不過，後台似乎還是有狀況，他接著唱了幾句，便冷靜喊停音樂，向觀眾解釋：「大家剛才也看到了，我們後面出了一點問題，那這首歌我就繼續給大家清唱。」最後真的在無伴奏的情況下唱完整首歌。

▲王源鎮定化解突發事故。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

唱完之後，王源再度鎮定說道：「其實我覺得，很多事情就像這首歌一樣，《易碎的吻》，有時候不完整可能才是最完整的。我不知道接下來我們的設備會怎麼樣，也不知道我們老師有沒有受傷，請大家原諒我們，我們出了一點問題，但我和我後面所有的團隊會用最大努力，給大家一個最好的舞台。」

因為這場演唱會在網路平台直播，舞台設備墜落、王源冷靜繼續表演的畫面都被清楚拍下，很快被網友傳播到網路上，造成熱議。許多人都誇讚王源危機處理得好，「反應好快呀，而且處理得很好」、「真的是成熟的偶像了」；但也有粉絲驚魂未定，「安全措施要做好啊」、「希望不要再有這種事發生了」。

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