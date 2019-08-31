《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《小魔女DoReMi》（おジャ魔女どれみ）自1999年開播至今屆滿20年，不但製作電影版於2020年上映，緊接著10月要推出輕小說《小魔女DoReMi 20's》，小說封面設定是「長大後的樣子」，讓動漫迷眼睛一亮！

▲《小魔女DoReMi》至今播出滿20周年，電影版將於2020年上映。（圖／翻攝自日網／Natalie）

《小魔女DoReMi》描述小三生「春風DoReMi」希望可以成為魔女，因緣際會下和真正的魔法相遇，並且和羽月、小愛、音符、桃子、小花、妹妹泡泡等人參加魔女訓練。小說描述DoReMi等人迎接23歲的故事，封面曝光眾人長大的模樣，每個人都暴風抽高，同時臉蛋變得更成熟，繪製封面的是擔任《DoReMi》20年角色設計的馬越嘉彥。

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▲《小魔女DoReMi》推出最新輕小說，描述DoReMi等人23歲的模樣。（圖／翻攝自推特／小魔女DoReMi）

網友一心期待20周年相關活動，沒想到同時等到了「DoReMi」長大，輪番留言「可以看到23歲的DoReMi」、「DoReMi已經23歲的現實真心碎」、「23歲！我呼吸停止了」、「這個應該要拍成動畫！」