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《怪奇物語》和《牠》同宇宙？揪出「第二季細節」杜夫兄弟回應了

記者林映妤／綜合報導

杜夫兄弟（The Duffer Brothers）執導超夯影集《怪奇物語》充滿科幻、驚悚元素，劇中更有大量向80年代影集、電影的流行文化致敬，如史蒂芬史匹柏、約翰卡本特、史蒂芬金和喬治盧卡斯等。而最近上映的新片《牠》續集《牠 第二章》正是改編自史蒂芬金的小說，杜夫兄弟就曾透露其實《怪奇物語》巧妙和《牠》有所連結！

▲▼《牠》。（圖／翻攝自網路／華納兄弟影業提供）

▲▼超夯影集《怪奇物語》與《牠》有巧妙連結。（圖／翻攝自網路）

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▲▼《牠》。（圖／翻攝自網路／華納兄弟影業提供）

事實上史蒂芬金的小說的確是杜夫兄弟製作《怪奇物語》時最大的靈感來源，劇中一群孩童對抗怪物的設定，也與《牠》中一群孩童對抗小丑的情節十分相似。

其實《怪奇物語》第二季原始的計畫就是大量參考《牠》，在第一季後，原本故事情節會跨越一大段時間，來到10年後1990年的夏天，孩子們成為成年人後，有些人已經不住在霍金斯小鎮，然而因為霍金斯恐怖事件重演，使得主角群不得不回到兒時故鄉，再次集結起來。

這樣的故事情節是否超熟悉？完全與《牠》以及《牠 第二章》的概念相同，只不過《牠》的時間軸在1958年，續集則是橫跨27年的1985年，魯蛇俱樂部因為小丑每隔27年再度出現，而使主角們又回到德瑞鎮。

▲▼《牠》。（圖／翻攝自網路／華納兄弟影業提供）

▲史蒂芬金小說《牠》描述一群孩童對抗小丑的故事。（圖／華納兄弟影業提供）

最後《怪奇物語》第二季劇本並沒有遵照這個走向，而是創造了一個完全不同的故事，然而其實中還是巧妙地藏了《牠》的元素。還記得第二季中的新角色巴布紐比（Bob Newby）嗎？他與威爾的媽媽喬絲拜爾斯交往時，曾向威爾透露自己兒時的創傷陰影就是樂園裡的恐怖小丑，而巴布紐比以前住的地方，正是《牠》中虛擬的小鎮德瑞鎮所在地－緬因州。

這個細節也引發許多觀眾猜想，《怪奇物語》是否和《牠》存在同一個宇宙？然而杜夫兄弟馬上否認，僅表示在創作時參考了許多恐怖類型小說，而且《怪奇物語》與《牠》若採取同一概念也不是什麼好主意，可能會適得其反。幸好最後《怪奇物語》發展出屬於自己的故事線，並且廣受大眾歡迎，對影迷來說，更是多了部經典之作可以收藏。

▲▼《怪奇物語》與《牠》宇宙有連結？（圖／翻攝自網路）

▲▼《怪奇物語》的巴布紐比曾說自己相當懼怕小丑。（圖／翻攝自網路）

▲▼《怪奇物語》與《牠》宇宙有連結？（圖／翻攝自網路）

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