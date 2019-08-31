GFRIEND演唱會尾聲⋯裕株突消失！　「重回舞台曝心疼真相」成員緊抱她

記者吳睿慈／台北報導

人氣女團GFRIEND相隔1年半訪台，她們31日在林口體育館舉辦「GO GO GFRIEND」巡迴演唱會，就在演唱會進行到尾聲時，突然發生狀況，成員透露「裕株身體不舒服，接下來將由我們5個完成演唱會」，裕株便暫時缺席舞台，直到最後的舞台，裕株才站回舞台，她撐起笑容表示「I’m so sorry（我很抱歉）」，令歌迷在台下差點淚崩。

▲GFRIEND演唱會從抒情歌唱到快歌，耗時近3小時。（圖／IMEtw提供）

GFRIEND一連帶來《ROUGH》抒情版、《SUNRISE》、《TIME FOR THE MOON NIGHT》等代表性歌曲，怎料，就在唱到《NAVILLERA》前，成員忽然表示「裕株身體不舒服，接下來將由我們5個完成演唱會」，裕株消失在舞台上，直到唱完《Hope》，她才緩緩從後方走上台，臉色蒼白，但她撐起笑容報平安「I’m so sorry（我很抱歉）」，信飛、睿隣心疼地緊緊抱著她。

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▲裕株一度缺席演唱會，最後還是上台了。（圖／IMEtw提供）



裕株重新站回舞台，所願透露「因為裕株今天有點感冒，她的身體狀況不太好，但因來到台灣，她不想要缺席任何一個舞台。」所有成員為她加油打氣「很棒」，台下歌迷也喊著應援，裕株才笑著表示「不要擔心，我剛剛只是一時性的，我現在已經ok了。」

▲裕株（左）此趟來台患上感冒，撐了2個小時演唱會後下台休息。（圖／記者張一中攝）



為了緩和嚴肅氣氛，所願幽默表示「我剛剛以為是我走下去樓梯，大家才尖叫的，想說，哇反應好熱烈。」沒想到是裕株重新走上台，不過，她身體狀況不舒服，依舊撐了2個多小時，才下台休息，而顧慮到她的身體狀況，歌單也從原定3首安可減為2首。