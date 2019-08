GFRIEND演唱會尾聲⋯裕株突消失！　「重回舞台曝心疼真相」成員緊抱她

記者吳睿慈/台北報導

人氣女團GFRIEND相隔1年半訪台,她們31日在林口體育館舉辦「GO GO GFRIEND」巡迴演唱會,就在演唱會進行到尾聲時,突然發生狀況,成員透露「裕株身體不舒服,接下來將由我們5個完成演唱會」,裕株便暫時缺席舞台,直到最後的舞台,裕株才站回舞台,她撐起笑容表示「I’m so sorry(我很抱歉)」,令歌迷在台下差點淚崩。

▲GFRIEND演唱會從抒情歌唱到快歌,耗時近3小時。(圖/IMEtw提供)

GFRIEND一連帶來《ROUGH》抒情版、《SUNRISE》、《TIME FOR THE MOON NIGHT》等代表性歌曲,怎料,就在唱到《NAVILLERA》前,成員忽然表示「裕株身體不舒服,接下來將由我們5個完成演唱會」,裕株消失在舞台上,直到唱完《Hope》,她才緩緩從後方走上台,臉色蒼白,但她撐起笑容報平安「I’m so sorry(我很抱歉)」,信飛、睿隣心疼地緊緊抱著她。

▲裕株一度缺席演唱會,最後還是上台了。(圖/IMEtw提供)



裕株重新站回舞台,所願透露「因為裕株今天有點感冒,她的身體狀況不太好,但因來到台灣,她不想要缺席任何一個舞台。」所有成員為她加油打氣「很棒」,台下歌迷也喊著應援,裕株才笑著表示「不要擔心,我剛剛只是一時性的,我現在已經ok了。」

▲裕株(左)此趟來台患上感冒,撐了2個小時演唱會後下台休息。(圖/記者張一中攝)



為了緩和嚴肅氣氛,所願幽默表示「我剛剛以為是我走下去樓梯,大家才尖叫的,想說,哇反應好熱烈。」沒想到是裕株重新走上台,不過,她身體狀況不舒服,依舊撐了2個多小時,才下台休息,而顧慮到她的身體狀況,歌單也從原定3首安可減為2首。