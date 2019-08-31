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C.T.O振緯唱一半脫了！　「結實胸肌、腹肌」白皙曝光

記者關韶文／台北報導

C.T.O現身台大體育館開唱，現場擠爆上千名支持的粉絲，最燥男團果然氣氛超燥，高亢熱情的歌迷情緒滿點，持續不停歇的尖叫聲讓C.T.O一掃演出前的擔心與害怕，在台上開心的團抱在一起高呼「我們做到了！」團員振緯帥氣脫掉外套，露出結實肌肉，讓歌迷尖叫連連。

▲▼C.T.O,羅志祥。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼C.T.O振緯在台上秀出好身材。（圖／華貴娛樂提供）

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▲▼C.T.O,羅志祥。（圖／華貴娛樂提供）

儘管是首場的售票演唱會，C.T.O的表現完全不顯生澀，一開場梓寧、梓鑫、宇慶、仕偉、薛恩、振緯 六人一身黑色勁裝，帥氣的從高台現身，同團名歌曲《C.T.O》音樂一下立刻引爆歌迷情緒，一連《燥》、《Player》等勁歌熱舞，完全展現最燥男孩的無窮精力。

▲▼C.T.O,羅志祥,愷樂。（圖／記者關韶文攝）

▲▼C.T.O振緯再次秀出腹肌。（圖／記者關韶文攝）

▲▼C.T.O,羅志祥,愷樂。（圖／記者關韶文攝）

六位團員分別帶來solo表演，第一個主秀的仕偉，一身火紅唱起原唱鼓鼓的《可以唷！》，除了秀出自己精湛的舞藝，還展現了Rap的實力；緊接著登場的梓寧一副搖滾裝扮，彈著貝斯嘶吼著美國傳奇樂團邦喬飛的《You Give Love A Bad name》，高亢氣氛瞬間引爆；而搖滾稍歇，宇慶緩緩唱出《髮如雪》，動人美聲還有女舞者貼身共舞，引起不少歌迷的驚呼羨慕。

接著從高台現身的梓慶同樣展現出主唱的實力，一首《小幸運》帶起全場歌迷一起合唱，氣氛真是既溫馨又動人；溫柔情歌到了一段落，酷男薛恩變身小賈斯丁，唱起《I'll Show You》、《Company》組曲，青春帥氣更勝小賈魅力；最後登場的振緯演唱自己創作的《Never look back》，這首歌可以說是爆發力十足，振緯也兌現演出前的承諾，奮力一脫展現精實的好身材，八塊腹肌立刻點燃全場沸騰情緒，就連師姊愷樂在後台看了忍不住驚呼「太厲害了！」。

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