ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

45歲華原朋美高齡產子！　孩子爹爆已婚…當未婚媽媽「年賺60億」家世被起底

記者陳芊秀／綜合報導

45歲華原朋美高齡未婚懷孕，30日透過經紀公司宣布，已經在本月下旬平安生下兒子，孩子重達2592公克，母子平安。孩子的爸是外商公司上班族，雙方曾交往並未提及結婚，自己當起未婚媽媽。

▲華原朋美未婚懷孕。（圖／翻攝自華原朋美官網）

▲華原朋美未婚懷孕，45歲高齡生下兒子。（圖／翻攝自華原朋美官網）

據日媒《體育報知》報導，華原朋美2018年秋天在朋友牽線下認識外商男友，曾有媒體爆料男方已婚，而她產後仍會繼續演藝事業。公司聲明中寫道：「華原朋美的人生波瀾萬丈，現在當媽媽了令人驚訝不已，同時對孩子的愛也因此覺醒了，今後會帶來更棒的音樂，請大家繼續溫暖地守護她，那是最幸福的了。」

請繼續往下閱讀...

華原朋美在小室哲哉一手打造下推出《I'm proud》等多張百萬單曲爆紅，高亢嗓音加上甜美童顏，兩人更傳出師徒戀，不過分手後走不出情傷，接連爆出酗酒嗑藥、自殺未遂等事件，人氣一落千丈。她後來和「早安少女組」前成員加護亞依前夫安藤陽彥交往，沒想到又遭男方家暴導致右耳聽覺受到影響，感情目標從圈內改到圈外，和外商上班族交往，又被爆是小三，感情路相當坎坷，5月時宣布未婚懷孕。

▼華原朋美與小室哲哉曾有過一段情。（圖／翻攝自日網）

▲華原朋美情路坎坷，和小室哲哉曾有過師徒戀。（圖／翻攝自日網）

此外，華原朋美當未婚媽媽獲得家人支持，據傳她老家是製鐵廠，公司目前由二哥繼承，大哥從事銀髮養老事業，經營12間養老院，連弟弟也是健康食品公司社長，家族事業年賺超過60億日幣（約台幣18億元），如今她走過人生低潮，又高齡產子，家人也會全力相挺。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

推薦閱讀

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

華原朋美

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止
  2. 失去查斯特⋯聯合公園麥克告白「我也很害怕」　飆神曲《In The End》：你們幫他唱！
  3. 《怪奇物語》和《牠》同宇宙？揪出「第二季細節」杜夫兄弟回應了
  4. 懷孕31週睡不好！陳艾琳挺肚：女兒有點重…　神隊友「超暖3句話承諾」讓女性暴動
  5. GFRIEND演唱會尾聲⋯裕株突消失！　「重回舞台曝心疼真相」成員緊抱她
  6. 蕭敬騰香港開唱飆這首歌寵粉　無預警開口「幫求婚」！
  7. 45歲女星高齡產子！　孩子爹爆已婚…當未婚媽媽「年賺60億」家世被起底
  8. GFRIEND 2首秘密曲曝光！　台下安靜了⋯睿隣：好險沒當出道曲
  9. 台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了
  10. 「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366