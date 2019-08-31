記者陳芊秀／綜合報導

45歲華原朋美高齡未婚懷孕，30日透過經紀公司宣布，已經在本月下旬平安生下兒子，孩子重達2592公克，母子平安。孩子的爸是外商公司上班族，雙方曾交往並未提及結婚，自己當起未婚媽媽。

▲華原朋美未婚懷孕，45歲高齡生下兒子。（圖／翻攝自華原朋美官網）

據日媒《體育報知》報導，華原朋美2018年秋天在朋友牽線下認識外商男友，曾有媒體爆料男方已婚，而她產後仍會繼續演藝事業。公司聲明中寫道：「華原朋美的人生波瀾萬丈，現在當媽媽了令人驚訝不已，同時對孩子的愛也因此覺醒了，今後會帶來更棒的音樂，請大家繼續溫暖地守護她，那是最幸福的了。」

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華原朋美在小室哲哉一手打造下推出《I'm proud》等多張百萬單曲爆紅，高亢嗓音加上甜美童顏，兩人更傳出師徒戀，不過分手後走不出情傷，接連爆出酗酒嗑藥、自殺未遂等事件，人氣一落千丈。她後來和「早安少女組」前成員加護亞依前夫安藤陽彥交往，沒想到又遭男方家暴導致右耳聽覺受到影響，感情目標從圈內改到圈外，和外商上班族交往，又被爆是小三，感情路相當坎坷，5月時宣布未婚懷孕。

▲華原朋美情路坎坷，和小室哲哉曾有過師徒戀。（圖／翻攝自日網）

此外，華原朋美當未婚媽媽獲得家人支持，據傳她老家是製鐵廠，公司目前由二哥繼承，大哥從事銀髮養老事業，經營12間養老院，連弟弟也是健康食品公司社長，家族事業年賺超過60億日幣（約台幣18億元），如今她走過人生低潮，又高齡產子，家人也會全力相挺。



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