GFRIEND 2首秘密曲曝光！　台下安靜了⋯睿隣：好險沒當出道曲

記者吳睿慈／綜合報導

人氣女團GFRIEND相隔1年半訪台，她們31日在林口體育館舉辦「GO GO GFRIEND」巡迴演唱會，6人穿著清純可愛的馬卡龍色系短裙登台，帶來歌曲《ME GUSTAS TU》、《LIFE IS A PARTY》等歌，她們邊唱邊與四周粉絲揮手打招呼，信飛更撿起彩帶把玩，激起全場粉絲尖叫。

▲GFRIEND 31日在林口體育館開唱。（圖／IMEtw提供）



GFRIEND於31日在林口體育館舉辦專場演唱會，她們在記者會上預告「改編歌詞」，果然在歌曲《ME GUSTAS TU》的副歌裡加了小巧思，銀河、睿隣唱著中文歌詞「我喜歡你」，咬字清楚、甜美，全場4200名歌迷歡呼，裕株暖心喊著「為了跟你們見面我們從韓國飛來了。」

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▲GFRIEND看見粉絲舉著應援棒的場面很感動。（圖／IMEtw提供）



看見粉絲舉起應援棒隨著節奏搖擺，GFRIEND感動回應：「你們手上的手燈一閃一閃的像是夜晚星空。」為了感謝歌迷的應援，睿隣臨時cue信飛「我們也要為你們送上應援」，信飛慌張笑喊「我不知道有這段耶」，但她隨後秀出一段中文「大家的願望都能實現」，滿意地問「我有沒有很會」，發音獲得全場認證。

▲GFRIEND當初差點被取名為「世界和平」、「HUG HUG」，出道預選曲《Monday Blues》、《Shy Boy》也在演唱會上曝光。（圖／IMEtw提供）



GFRIEND當初出道時，差點被取名為「世界和平」、「HUG HUG」（抱抱），她們在演唱會上分為3人與3人的小分隊，帶來原本要選為出道歌曲的2首歌《Monday Blues》、《Shy Boy》，曝光當年出道的秘密，睿隣笑喊：「你們有沒有覺得好險沒當出道歌曲？」台下立刻有人點頭、一片安靜，所願大笑「因為概念不一樣才沒發行啦。」

▲GFRIEND演唱會上驚喜帶來《ROUGH》抒情版。（圖／IMEtw提供）



演唱會上，6人加碼《ROUGH》抒情版，又帶來性感十足的舞台《SUNRISE》、《TIME FOR THE MOON NIGHT》，演唱前，信飛要求：「如果我們唱歌時，你們沒反應的話我們會中斷喔！」經過一番提醒，台下歌迷熱情狂喊口號，全場團結應援，氣氛熱烈。