ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

記者蕭采薇／綜合報導

英國人氣天團「一世代」（One Direction）2016年宣布暫時解散，成員們各自單飛發展有成，26歲團員連恩（Liam Payne）當爸後更是男性賀爾蒙爆棚。近來恢復單身的他，被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會，更大方手牽手上街。

▲▼「一世代」連恩（Liam Payne）被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會。（圖／CFP）

▲「一世代」連恩當爸後更性感成熟。（圖／CFP）

連恩在2016年「一世代」休團後，與大10歲的女歌手雪莉兒（Cheryl）相戀，兩人相差10歲的「姊弟戀」戀情發發展迅速，女方很快就懷孕，於2017產下健康的男寶寶，兩人後來和平分手，目前還是好朋友。連恩一度與49歲的英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）交往，不過這段相差23歲的姊弟戀，據悉已在五月劃下句點。

請繼續往下閱讀...

▲▼英國傳奇超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）。（圖／CFP）

▲連恩在今年五月與英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒分手。（圖／CFP）

不過近來男性賀爾蒙爆棚的連恩，很快就找到新目標，正式出身美國德州的女模瑪雅亨利。連恩不像過去鍾愛大上他許多的「姊姊」，新歡瑪雅亨利年僅18歲，是德州知名律師湯馬士J.亨利（Thomas J. Henry）的女兒。

▲▼「一世代」連恩（Liam Payne）被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會。（圖／CFP）

▲連恩改戀「富二代」女模瑪雅亨利。（圖／CFP）

兩人第一次見面是在瑪雅亨利15歲的生日派對上，家庭背景雄厚的她，當晚不但有奢華的六層蛋糕，邀情了包括Pitbull和尼克強納斯（Nick Jonas）等400位嘉賓，連恩也是其中一人。據悉瑪雅亨利雖然有模特兒身份，但同時也夢想成為人權律師，更已經成立了自己的慈善機構，美貌和內在兼具。

▲▼「一世代」連恩（Liam Payne）被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會。（圖／CFP）

▲瑪雅亨利在15歲生日派對上就見過連恩。（圖／CFP）

★圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一世代, One Direction, 連恩, Liam Payne, 娜歐蜜坎貝兒, Naomi Campbell.瑪雅亨利, Maya Henry

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了
  2. 「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街
  3. 這3星座男讓女生想白眼！　康妮、泱泱全投「XX男」超難溝通：我好累
  4. 23歲抖音正妹Cos靜香泡澡被看光！　「F級豪球出水面」網瘋認：我是大雄
  5. 林玟誼《苦力》被侵犯叫到失聲　夜戲遇好兄弟：攝影機按不下去
  6. 香港樂團西門町辦簽唱！　送出「簽名燈籠」讓粉絲嗨炸
  7. 結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身
  8. 謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起
  9. (G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了
  10. 潘裕文羞認「喜歡姐姐類型」　文珽逅牽線：我朋友都很美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366