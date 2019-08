「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

記者蕭采薇/綜合報導

英國人氣天團「一世代」(One Direction)2016年宣布暫時解散,成員們各自單飛發展有成,26歲團員連恩(Liam Payne)當爸後更是男性賀爾蒙爆棚。近來恢復單身的他,被目擊和女模瑪雅亨利(Maya Henry)約會,更大方手牽手上街。

▲「一世代」連恩當爸後更性感成熟。(圖/CFP)

連恩在2016年「一世代」休團後,與大10歲的女歌手雪莉兒(Cheryl)相戀,兩人相差10歲的「姊弟戀」戀情發發展迅速,女方很快就懷孕,於2017產下健康的男寶寶,兩人後來和平分手,目前還是好朋友。連恩一度與49歲的英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒(Naomi Campbell)交往,不過這段相差23歲的姊弟戀,據悉已在五月劃下句點。

▲連恩在今年五月與英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒分手。(圖/CFP)

不過近來男性賀爾蒙爆棚的連恩,很快就找到新目標,正式出身美國德州的女模瑪雅亨利。連恩不像過去鍾愛大上他許多的「姊姊」,新歡瑪雅亨利年僅18歲,是德州知名律師湯馬士J.亨利(Thomas J. Henry)的女兒。

Liam with the model Maya Henry last night in London

.#OneDirection #LouisTomlinson #1D #HarryStyles #LiamPayne #NiallHoran #OneDirectionComeBack #Directioners pic.twitter.com/fvp6bY4R9c