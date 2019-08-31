「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

記者蕭采薇／綜合報導

英國人氣天團「一世代」（One Direction）2016年宣布暫時解散，成員們各自單飛發展有成，26歲團員連恩（Liam Payne）當爸後更是男性賀爾蒙爆棚。近來恢復單身的他，被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會，更大方手牽手上街。

▲「一世代」連恩當爸後更性感成熟。（圖／CFP）

連恩在2016年「一世代」休團後，與大10歲的女歌手雪莉兒（Cheryl）相戀，兩人相差10歲的「姊弟戀」戀情發發展迅速，女方很快就懷孕，於2017產下健康的男寶寶，兩人後來和平分手，目前還是好朋友。連恩一度與49歲的英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）交往，不過這段相差23歲的姊弟戀，據悉已在五月劃下句點。

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▲連恩在今年五月與英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒分手。（圖／CFP）

不過近來男性賀爾蒙爆棚的連恩，很快就找到新目標，正式出身美國德州的女模瑪雅亨利。連恩不像過去鍾愛大上他許多的「姊姊」，新歡瑪雅亨利年僅18歲，是德州知名律師湯馬士J.亨利（Thomas J. Henry）的女兒。

▲連恩改戀「富二代」女模瑪雅亨利。（圖／CFP）

兩人第一次見面是在瑪雅亨利15歲的生日派對上，家庭背景雄厚的她，當晚不但有奢華的六層蛋糕，邀情了包括Pitbull和尼克強納斯（Nick Jonas）等400位嘉賓，連恩也是其中一人。據悉瑪雅亨利雖然有模特兒身份，但同時也夢想成為人權律師，更已經成立了自己的慈善機構，美貌和內在兼具。

▲瑪雅亨利在15歲生日派對上就見過連恩。（圖／CFP）

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