失去查斯特⋯聯合公園麥克告白「我也很害怕」　飆神曲《In The End》：你們幫他唱！

記者蕭采薇／台北報導

「SHINODA！SHINODA！SHINODA！」睽違台灣6年，美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）團員麥克篠田（Mike Shinoda）31日在台北ATT SHOW BOX大直館開唱。這也是他在失去摯友－「聯合公園」主唱查斯特之後首度來台。這場演唱會，不僅僅是一場演出，無論是對麥克或是歌迷來說，都是一個「放下過去」的療傷過程。

▲「聯合公園」首腦麥可篠田（Mike Shinoda）睽違6年來台開唱。（圖／記者張一中攝）



查斯特的離開，身為團員和摯友的麥克篠田首當其衝，但他卻始終站在第一線面對歌迷。不論是第一個證實這項消息，舉辦紀念演唱會，甚至是第一個繼續展開活動的成員。事實上，他的傷痛絕對是歌迷的千百倍，但麥克篠田一直很努力讓一切「回歸正軌」，甚至他的第一張個人專輯《Post Traumatic創傷之後》，就是記錄這一年半療傷過程的日記。

請繼續往下閱讀...

▲「聯合公園」在一年半前痛失主唱查斯特。（圖／翻攝自Linkin Park臉書）

台北場麥克篠田此趟亞洲巡迴的第一站，距離上一次演出過了幾個月，於是他和樂手在台北集合，提早3天就開始彩排和準備，不過歌單倒是在演出前一個多小時才正式確定。除了麥克自己《Post Traumatic》的歌曲外，更穿插聯合公園和黑暗堡壘（Fort Minor）的作品。

▲麥可篠田睽違6年來台開唱，歌單中也包括「聯合公園」經典歌曲。（圖／記者張一中攝）

當然一方面，可能是為了歌迷「想聽經典歌曲」的考量，但也可以視為，麥克並不畏懼碰觸過去的傷口。同樣的一首歌，曾經在他身旁而唱的查斯特，是永遠回不來了。這不論對麥克，或是對歌迷，都是極大傷痛，卻也必須學著面對的事實。

「你們是我很大的力量，也是我個人的應援團，所以我要在這裡跟你們說謝謝。」開場不久，麥可便對歌迷表達最深的感謝。全場1000多人也報以「SHINODA！SHINODA！SHINODA！」的呼喊，回應麥克的感謝。

▲麥克與查斯特不只是工作夥伴，更是生命中的摯友。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

在演唱到黑暗堡壘的《Where’d You Go》時，全場輕輕合唱起「Where'd you go?/ I miss you so / Seems like it's been forever / That you've been gone」彷彿心有靈犀一般，大家都想起了查斯特。

在音樂結束的這一刻，麥克拿出血淋淋的傷口，有感而發的告白：「你們剛剛好像有點害怕開口唱歌？就像一年以前的我。一年半以前我也很害怕，那時我的生活過得真他X的糟，一切都他X的奇怪。」

▲麥可睽違六年回到台北開唱。（圖／記者張一中攝）

曾經在查斯特離開後，只要聽到聯合公園的歌都會淚崩，麥克說：「這段時間你們真的幫了我很大的忙，讓我回到原本的狀態和生活。」接著，他邀請全場歌迷與他一起合唱聯合公園的經典歌曲《In The End》，「我唱我的部分，然後你們幫忙唱查斯特的部分，好嗎？」

▲失去查斯特，對麥克來說是巨大的創傷，但他一直努力走出陰影。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

這是全場最讓人請雞皮疙瘩的時刻，一曲完畢，歌迷齊聲大喊「查斯特！查斯特！」麥克笑說，他們曾經想找一個人唱查斯特的部分，對方也表現得很好，「但我才發現，查斯特唱得是他X的棒！」麥克也笑說：「不如我們再來唱一首？」接著加碼歌單中沒有的《Numb》，讓歌迷感動跟著合唱和落淚。

▲麥可篠田談查斯特的離開「我也很害怕」。（圖／記者張一中攝）

麥克在結束台北演出後，將於1日離台，前往亞洲巡迴下一站雅加達，並承諾粉絲：「我希望我能夠很快再回來。」