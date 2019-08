失去查斯特⋯聯合公園麥克告白「我也很害怕」　飆神曲《In The End》：你們幫他唱！

記者蕭采薇/台北報導

「SHINODA!SHINODA!SHINODA!」睽違台灣6年,美國搖滾天團聯合公園(Linkin Park)團員麥克篠田(Mike Shinoda)31日在台北ATT SHOW BOX大直館開唱。這也是他在失去摯友-「聯合公園」主唱查斯特之後首度來台。這場演唱會,不僅僅是一場演出,無論是對麥克或是歌迷來說,都是一個「放下過去」的療傷過程。

▲「聯合公園」首腦麥可篠田(Mike Shinoda)睽違6年來台開唱。(圖/記者張一中攝)



查斯特的離開,身為團員和摯友的麥克篠田首當其衝,但他卻始終站在第一線面對歌迷。不論是第一個證實這項消息,舉辦紀念演唱會,甚至是第一個繼續展開活動的成員。事實上,他的傷痛絕對是歌迷的千百倍,但麥克篠田一直很努力讓一切「回歸正軌」,甚至他的第一張個人專輯《Post Traumatic創傷之後》,就是記錄這一年半療傷過程的日記。

▲「聯合公園」在一年半前痛失主唱查斯特。(圖/翻攝自Linkin Park臉書)

台北場麥克篠田此趟亞洲巡迴的第一站,距離上一次演出過了幾個月,於是他和樂手在台北集合,提早3天就開始彩排和準備,不過歌單倒是在演出前一個多小時才正式確定。除了麥克自己《Post Traumatic》的歌曲外,更穿插聯合公園和黑暗堡壘(Fort Minor)的作品。

▲麥可篠田睽違6年來台開唱,歌單中也包括「聯合公園」經典歌曲。(圖/記者張一中攝)

當然一方面,可能是為了歌迷「想聽經典歌曲」的考量,但也可以視為,麥克並不畏懼碰觸過去的傷口。同樣的一首歌,曾經在他身旁而唱的查斯特,是永遠回不來了。這不論對麥克,或是對歌迷,都是極大傷痛,卻也必須學著面對的事實。

「你們是我很大的力量,也是我個人的應援團,所以我要在這裡跟你們說謝謝。」開場不久,麥可便對歌迷表達最深的感謝。全場1000多人也報以「SHINODA!SHINODA!SHINODA!」的呼喊,回應麥克的感謝。

▲麥克與查斯特不只是工作夥伴,更是生命中的摯友。(圖/翻攝自《聯合公園》IG)

在演唱到黑暗堡壘的《Where’d You Go》時,全場輕輕合唱起「Where'd you go?/ I miss you so / Seems like it's been forever / That you've been gone」彷彿心有靈犀一般,大家都想起了查斯特。

在音樂結束的這一刻,麥克拿出血淋淋的傷口,有感而發的告白:「你們剛剛好像有點害怕開口唱歌?就像一年以前的我。一年半以前我也很害怕,那時我的生活過得真他X的糟,一切都他X的奇怪。」

▲麥可睽違六年回到台北開唱。(圖/記者張一中攝)

曾經在查斯特離開後,只要聽到聯合公園的歌都會淚崩,麥克說:「這段時間你們真的幫了我很大的忙,讓我回到原本的狀態和生活。」接著,他邀請全場歌迷與他一起合唱聯合公園的經典歌曲《In The End》,「我唱我的部分,然後你們幫忙唱查斯特的部分,好嗎?」

▲失去查斯特,對麥克來說是巨大的創傷,但他一直努力走出陰影。(圖/翻攝自《聯合公園》IG)

這是全場最讓人請雞皮疙瘩的時刻,一曲完畢,歌迷齊聲大喊「查斯特!查斯特!」麥克笑說,他們曾經想找一個人唱查斯特的部分,對方也表現得很好,「但我才發現,查斯特唱得是他X的棒!」麥克也笑說:「不如我們再來唱一首?」接著加碼歌單中沒有的《Numb》,讓歌迷感動跟著合唱和落淚。

▲麥可篠田談查斯特的離開「我也很害怕」。(圖/記者張一中攝)

麥克在結束台北演出後,將於1日離台,前往亞洲巡迴下一站雅加達,並承諾粉絲:「我希望我能夠很快再回來。」