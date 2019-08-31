台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了

記者吳孟庭／台北報導

南韓長壽團體神話的成員申彗星今（31日）晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人粉絲見面會，粉絲QA中硬強調他「身高不到180」，讓他直呼「太過分了吧」，現場並公開他真實腿長。他超認真玩遊戲，答應粉絲要一次完成，但因為搞錯遊戲規則失敗了，主動要求重來一遍，超級敬業！

▲申彗星今晚在台北舉辦個人見面會。（圖／記者李毓康攝）

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申彗星以台灣粉絲票選最喜歡的歌曲《Roco Drama》開場，並用中文跟大家打招呼，「大家好，我是申彗星！」並興奮喊：「哇！我來台灣了，大家都過得好嗎？我很想念大家，每次來台灣心情都很好，今天希望跟大家一起度過幸福的時光。」

他在粉絲「撲通撲通Q&A」問答環節中，有人問他喜歡的食物會不會留到最後，他坦白講「我烤肉都會先吃好吃的部位，我想法是『先吃了再說』。」回答超誠實。

▲▼申彗星多次誠實回答粉絲問題。（圖／記者李毓康攝）

另一粉絲則在問題中強調他「身高不到180」，其實他也高達179，但卻被說不高的感覺，讓他氣噗噗回，「179跟180有差嗎？一定要說不到180嗎，真的太過分了！」現場更量起他的腿長，最後大約是103～105公分，表示在舞台上量腿長還是第一次，是非常特別的經驗。

此外在玩遊戲環節時，他必須要在99秒通過「擲出聖筊」、「吹氣球空拋打5次」、「大象鼻子轉10圈後踢毽子3下」、「吃完一顆鳳梨酥後吹口哨」，以及「穿上貓咪全套睡衣說喵喵喵」5個任務，沒想到他在轉完10圈時，誤以為要踢毽子10下，累到差點暈眩，雖然是因為搞錯遊戲規則，但他敬業要求從頭再玩一次，十分認真。

▲▼申彗星見台粉心情非常開心。（圖／記者李毓康攝）

申彗星當晚還唱了《대라면 좋을 텐데》、《돌아와줘》、《EX MIND》、《摘星》、《GONE TODAY》等歌曲，也公布接下來計畫，除了會發布新專輯，並會舉辦演唱會，約定台灣粉絲在韓國見面，「到時候我會點名喔」，最後以擊掌及親自發送小卡結束約莫2個半小時活動，共吸引1500粉絲共襄盛舉！