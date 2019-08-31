ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了

記者吳孟庭／台北報導

南韓長壽團體神話的成員申彗星今（31日）晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人粉絲見面會，粉絲QA中硬強調他「身高不到180」，讓他直呼「太過分了吧」，現場並公開他真實腿長。他超認真玩遊戲，答應粉絲要一次完成，但因為搞錯遊戲規則失敗了，主動要求重來一遍，超級敬業！

▲▼韓星申彗星見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲申彗星今晚在台北舉辦個人見面會。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

申彗星以台灣粉絲票選最喜歡的歌曲《Roco Drama》開場，並用中文跟大家打招呼，「大家好，我是申彗星！」並興奮喊：「哇！我來台灣了，大家都過得好嗎？我很想念大家，每次來台灣心情都很好，今天希望跟大家一起度過幸福的時光。」

他在粉絲「撲通撲通Q&A」問答環節中，有人問他喜歡的食物會不會留到最後，他坦白講「我烤肉都會先吃好吃的部位，我想法是『先吃了再說』。」回答超誠實。

▲▼韓星申彗星見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼申彗星多次誠實回答粉絲問題。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓星申彗星見面會。（圖／記者李毓康攝）

另一粉絲則在問題中強調他「身高不到180」，其實他也高達179，但卻被說不高的感覺，讓他氣噗噗回，「179跟180有差嗎？一定要說不到180嗎，真的太過分了！」現場更量起他的腿長，最後大約是103～105公分，表示在舞台上量腿長還是第一次，是非常特別的經驗。

此外在玩遊戲環節時，他必須要在99秒通過「擲出聖筊」、「吹氣球空拋打5次」、「大象鼻子轉10圈後踢毽子3下」、「吃完一顆鳳梨酥後吹口哨」，以及「穿上貓咪全套睡衣說喵喵喵」5個任務，沒想到他在轉完10圈時，誤以為要踢毽子10下，累到差點暈眩，雖然是因為搞錯遊戲規則，但他敬業要求從頭再玩一次，十分認真。

▲▼韓星申彗星見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼申彗星見台粉心情非常開心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓星申彗星見面會。（圖／記者李毓康攝）

申彗星當晚還唱了《대라면 좋을 텐데》、《돌아와줘》、《EX MIND》、《摘星》、《GONE TODAY》等歌曲，也公布接下來計畫，除了會發布新專輯，並會舉辦演唱會，約定台灣粉絲在韓國見面，「到時候我會點名喔」，最後以擊掌及親自發送小卡結束約莫2個半小時活動，共吸引1500粉絲共襄盛舉！

推薦閱讀

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

申彗星, 神話, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了
  2. 「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街
  3. 這3星座男讓女生想白眼！　康妮、泱泱全投「XX男」超難溝通：我好累
  4. 23歲抖音正妹Cos靜香泡澡被看光！　「F級豪球出水面」網瘋認：我是大雄
  5. 林玟誼《苦力》被侵犯叫到失聲　夜戲遇好兄弟：攝影機按不下去
  6. 香港樂團西門町辦簽唱！　送出「簽名燈籠」讓粉絲嗨炸
  7. 結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身
  8. 謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起
  9. (G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了
  10. 潘裕文羞認「喜歡姐姐類型」　文珽逅牽線：我朋友都很美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366