這3星座男讓女生想白眼！　康妮、泱泱全投「XX男」超難溝通：我好累

記者李湘文／綜合報導

藝人解婕翎認真經營YouTube頻道，最近邀請其他知名女網紅、YouTuber，一起討論「最討厭的男生星座」。其中，獲得最多人投票的就是魔羯座，被大家不約而同地吐槽「超固執」、「難溝通」！

▲康妮選摩羯座。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

解婕翎邀來球球、子玄、Sandy、笑笑、康妮、泱泱、小龐一起討論，其中笑笑、康妮、泱泱根據自身經驗，都選擇摩羯座男生是最討厭的。康妮和泱泱都透露，身邊很多男性親人是魔羯座，「他就很固執啊！」而且魔羯男有屬於自己的一套邏輯，會一直執著在同樣的點上，導致別人難溝通，泱泱更直言：「相處起來就會覺得，我好累喔。」

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▲球球選天秤座。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

球球和Sandy則是選了天秤座，2人的共識是「天秤座男生人很好」，但這樣的個性卻不是個優點。球球認為天秤男優柔寡斷：「比如說妳喜歡他，他可能對妳沒有什麼意思，可是他不會直接拒絕妳。」Sandy則是覺得天秤男雖然對朋友好，但是對於越親近的自己人反而越不好。

▲子玄選巨蟹座。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

另外，巨蟹座男生也獲得了2票，來自解婕翎和她的表妹子玄。解婕翎指出，雖然巨蟹男在追求的過程中，都讓對方覺得很貼心、很好，卻喜歡「亂槍打鳥」同時追很多人；子玄也說身邊的巨蟹男都很花心，「他是同時追很多個，然後看哪一個到手。」

雖然指出了很多星座男生讓人白眼的缺點，但解婕翎強調這只是參考用，而且畢竟是在討論討厭的部分，難免會有點尖酸刻薄，希望看的人不要走心。她也笑說，其實還想再拍男生談女生的題材，「但男生真的太不懂星座了！不然我也想看男生說女生不好的地方，哈哈。」