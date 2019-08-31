23歲抖音正妹Cos靜香泡澡被看光！　「F級豪球出水面」網瘋認：我是大雄

記者陳芊秀／綜合報導

23歲日本抖音正妹「阿萌天」（おもてちゃん）是知名Coser，擁有F罩杯傲人上圍，因穿吊帶褲COS「爆乳瑪莉歐」走紅，曾來台參加「開拓動漫祭」。她近日貼文寫下《哆啦A夢》靜香名言：「啊！大雄你這個色鬼！」浴室辣照快逼瘋粉絲啦！

▲阿萌天Cos「爆乳瑪莉歐」成名。（圖／翻攝自推特／おもてちゃん）

阿萌天一絲不掛泡在浴缸中，泡湯包讓水呈現乳白色，飄著數片紅色花瓣。她的黑色中長髮自然垂至鎖骨，水面上傲人北半球超吸睛；另一張則是雙膝緊貼美胸遮點，水滴落在肌膚反光更顯清透；最後一張側身靠窗，白皙美背和巨乳曲線全入鏡，浴室照加上靜香名言，讓人聯想到動漫主角大雄打開任意門，撞見靜香洗澡的場景，辣照按讚數超過7.9萬。

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▲阿萌天辣曬泡澡照，Cos靜香洗澡被大雄撞見的情境。（圖／翻攝自推特／おもてちゃん）

▲阿萌天擁有F級巨乳，膝蓋緊貼胸前巧妙遮點。（圖／翻攝自推特／おもてちゃん）

▲阿萌天側身大露美背，傲人雙峰曲線超吸睛。（圖／翻攝自推特／おもてちゃん）

粉絲輪番上傳靜香洗澡被撞見的惡搞照回應，直說「好性感」、「太刺激啦」、「照片已保存」、「真的好美」，還有人高喊「我是大雄」、「要羨慕看到這一幕的大雄了。」

▲阿萌天辣照配靜香名言「大雄你這個色鬼！」網友輪番曬KUSO圖回應。（圖／翻攝自推特／おもてちゃん）

