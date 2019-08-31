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林玟誼《苦力》被侵犯叫到失聲　夜戲遇好兄弟：攝影機按不下去

記者李欣容／台北報導

林玟誼在電視劇《苦力》中飾演阿嫂「秋月」，因礦坑爆炸失去丈夫，一個人帶著兩個孩子到碼頭求生，她分享其中一場情緒戲很重戲在晚上拍，竟發生靈異現象，攝影機突然按不下去，但大家拜拜完後又可以拍了。

▲▼林玟誼《苦力》 。（圖／公視提供）

▲林玟誼在《苦力》中飾演秋月，是一名單親媽媽 。（圖／公視提供）

本集中秋月在下班回家的路上，被工人尾隨想輕薄她，林玟誼第一次拍類大動作的侵犯戲，才開拍第一天就鐵手加燒聲，整個人腰酸背痛一個禮拜，且當天早上才拍了女兒走失被奪回，晚上就要跟工人拉扯，她苦嘆對寡婦來說，長得太漂亮會被騷擾，不是件好事。

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▲▼林玟誼《苦力》 。（圖／公視提供）

▲▼林玟誼《苦力》 。（圖／公視提供）

▲林玟誼險被侵犯，痛哭失聲。（圖／公視提供）

除此之外，在劇中飾演林玟誼小叔的蔡昌憲，在本集中將逝去親人的名牌都帶回家，一邊喝酒一邊林玟誼講著內心悲痛，情緒潰堤之下，竟敲下過去礦坑的工作鐘，讓寡婦們領回先生的名牌，在拍這場戲時，所有人情緒都很重，林玟誼分享拍到一半遇到的插曲，由於場景是在侯硐山上，人煙本就稀少，又是在晚上拍攝，「不知道是不是巧合，攝影機沒辦法錄影，按不下去，後來執行組拿香讓大家拜拜之後，攝影機就復活了！」

《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

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苦力, 蔡昌憲, 林玟誼

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