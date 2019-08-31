香港樂團西門町辦簽唱！　送出「簽名燈籠」讓粉絲嗨炸





▲Supper Moment來台宣傳新專輯。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

香港熱血樂團Supper Moment日前推出首張國語專輯《無盡》，隨著專輯的推出，Supper Moment今天第一次在台北舉辦簽唱會！有鑒於之前的聽歌會因為颱風取消，Supper Moment在前幾天就一直很擔心簽唱會的天氣，還好今天艷陽高照！

34度的西門町，台上的Supper Moment唱得熱汗淋漓，台下的歌迷也熱情如火，讓他們相當感動！而剛參加完日本Summer Sonic音樂祭及擔任容祖兒演唱會嘉賓，緊接著來到台灣舉辦首張國語專輯的簽唱會，Supper Moment能量滿滿，一連帶來六首歌曲，宛如小型演唱會，high翻西門町!

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▲▼Supper Moment舉辦簽唱會。（圖／公關照）

簽唱會上，除了台灣的粉絲，還有不少來自香港的鐵粉一早就在簽唱會現場等待，對於能夠與他們近距離的接觸感到興奮無比！中秋節即將到來，主持人與他們大聊台灣香港兩地的中秋節有何不同，原來香港還有個特別的習俗是中秋節提著燈籠去賞月，所以他們今天也開心的拿起燈籠及柚子拍照，預祝大家中秋節快樂！

Supper Moment演唱魅力驚人！歌迷也在台下熱情嘶喊合唱，簽唱會現場就比拼歌迷的聲音分貝，請歌迷大聲喊出《無盡》專輯中最喜歡的一首歌，聲音分貝第一名的歌迷還得到他們的簽名燈籠，所有參賽者也都拿到了唱片公司為他們特製的專屬香氛蠟燭，Supper Moment與歌迷親切的互動，令粉絲開心不已。