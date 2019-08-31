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謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》本週日完結，最新釋出預告中，溫昇豪到台南找前女友謝盈萱，還給了她深深擁抱，讓觀眾十分好奇他們的發展，但在票選活動中，有85%的粉絲都希望謝盈萱最後是跟青梅竹馬藍葦華在一起，不少人留言直喊：「永森（藍葦華角色名）當選！」

▲▼ 華視俗女養成記 楊麗音 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱、溫昇豪。（圖／華視提供）

在最後劇情中，謝盈萱、于子育、楊麗音有更多感人母女、婆媳對手戲，一場喝著媽媽熬的雞湯聊心事的戲，謝盈萱和于子育真情流露，哭到眼淚止不住。

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謝盈萱表示，「我是一個很需要對手演員的人，我接受到了她給的情緒，然後攝影師、燈光師、導演都幫到忙了，這一次感覺到所有人都在幫忙。

▲▼ 華視俗女養成記 楊麗音 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲藍葦華、謝盈萱劇中飾演青梅竹馬。（圖／華視提供）

于子育表示，「謝謝謝盈萱給我一種對媽媽的愛，當下感受到她就是我牽掛的、擔心的女兒，以一種『我以妳為榮』的心情去互動。」

而劇中婆媳楊麗音 、于子育常因觀念不同鬥嘴，但戲外兩人感情很好，楊麗音沒班時還會煮雞湯給大家喝，于子育笑說：「婆婆做菜，媳婦只有看的份，沒辦法插手！」

▲▼ 華視俗女養成記 楊麗音 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲▼ 華視俗女養成記 楊麗音 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲楊麗音飾演謝盈萱的阿嬤，于子育（下圖）是媽媽。（圖／華視提供）

為了回饋觀眾，華視在9月1日舉辦「俗女養成記直播見面會」，於晚間9點15分在《俗女養成記》粉專、華視粉專舉辦映前直播，晚間11點30分於華視主頻、《俗女養成記》粉專、華視粉專舉辦映後直播。

導演嚴藝文將重現戲中經典的「豬油之舞」，主要演員謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、于子育、陳竹昇、楊麗音、吳以涵、陳家逵、宋緯恩都將出席。

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俗女養成記, 謝盈萱, 溫昇豪, 藍葦華, 于子育, 楊麗音

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