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(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女偶像競爭節目《Queendom》正式開播，不過第一集在決定表演順序時，女團(G)I-DlE因為公演活動沒能出席錄影，擔心遭到懲罰的粉絲，突然看到另一女團MAMAMOO的玟星默默把(G)I-DlE的名牌貼上去，雖然螢幕沒有特別強調玟星的暖舉，但被眼尖粉絲發現後直呼超感動。

▲(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了。（圖／翻攝自玟星IG、(G)I-DLE臉書）

▲(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉被粉絲發現。（圖／翻攝自玟星IG、(G)I-DLE臉書）

《Queendom》找來MAMAMOO、AOA、Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE、朴春6組女團／女歌手一同競爭回歸第一名的寶座，首集播出時要決定演出的順序，10分鐘之內可以毫無顧忌前後輩之分，用搶的用換的來決定順序，但如果時間到了，名牌還沒登上順序表，就會遭到扣1000分的處罰。

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▲(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了。（圖／翻攝自Mnet）

▲玟星悄悄把(G)I-DLE名牌貼上。（圖／翻攝自Mnet）

然而(G)I-DlE在決定順序當天，剛好跟日本公演活動撞期而沒能現身攝影棚，就在粉絲們擔心(G)I-DlE可能會遭到懲罰時，畫面剛好帶到玟星貼完自己團體的名字之後，默默將(G)I-DlE的名牌放上順序表！

▲(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了。（圖／翻攝自bilibili）

▲粉絲發現玟星暖舉哭，實在太善良了。（圖／翻攝自bilibili）

網友目擊後非常感動，留言說「感謝媽媽木幫女娃兒貼名牌！」、「太善良了」、「我星好暖啊」，甚至在推特串聯起標籤「#MoonbyulOfficiallyOurGirl」（玟星正式成為我們大家的女孩）來讚賞她的體貼。除此之外，MAMAMOO一開始就把自己名字貼在第一個順序，因為認為大家都不想要第一個表演，她們大器把位置讓給其他女團，也獲得讚賞。

▼MAMAMOO在《Queendom》的表演。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

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關鍵字

MAMAMOO, 玟星, (G)I-DLE, Queendom, 日韓風

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