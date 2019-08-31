潘裕文羞認「喜歡姐姐類型」　文珽逅牽線：我朋友都很美

記者吳睿慈／台北報導

南韓鐵肺女主唱文珽逅首度來台開唱，31日下午先行與台灣媒體見面，嘉賓潘裕文到場為她助陣，上台嘴甜稱讚「姐姐妳好漂亮」，逗得她哈哈大笑。遠道來台，她特地送上養身「桔梗水梨汁」，盒外還印著中文「補精強壯」，令潘裕文臉漲紅害羞收禮。

▲潘裕文、文珽逅互送禮。（圖／Delight Music提供）



潘裕文受邀擔任文珽逅演唱會嘉賓，他害秀地唱著SHINee《姐姐好漂亮》稱讚女方，文珽逅用中文虧他「聽說你有交過韓國女朋友」，他害羞自爆喜歡姐姐類型，但可惜文珽逅已婚、大方表示：「我的朋友都很漂亮，可以介紹給你喔」，他立刻拿出準備的禮物「賄賂」女方。

請繼續往下閱讀...

▲潘裕文告白「喜歡姐姐類型」，文珽逅爆笑表示自己已婚。（圖／Delight Music提供）



潘裕文特別準備的伴手禮「潮台市場袋」，裡面裝有台啤、鳳梨酥以及紅台拖，代表著祝福文珽逅歌唱事業長長久久、好運旺旺來與步步高升。文珽逅也拿出印著中文「補精強壯」的桔梗水梨汁，替潘裕文保養身體和喉嚨。

▲潘裕文、文珽逅合唱《I Believe》。（圖／Delight Music提供）



兩人搶先在記者會上演唱韓文歌曲《I Believe》，潘裕文秀出練習已久的韓文、咬字清楚，兩人默契十足，展現美妙和聲，一柔一剛的嗓音搭配，獲得滿場掌聲。文珽逅也預告將帶來中文歌曲《光年之外》、《Speechless》等多樣曲風的歌曲，並與潘裕文合唱《I Believe》、《天黑黑》，為台粉特製驚喜歌單。