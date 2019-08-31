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藍正龍省片酬只好自己演　爆遇到「史上最大牌演員」

▲▼桃園電影節閉幕典禮。（圖／桃園電影節提供）

▲桃園電影節閉幕典禮。（圖／桃園電影節提供）

記者林映妤／台北報導

2019桃園電影節31日舉行閉幕頒獎典禮，桃園市副市長李憲明與策展人鄭文堂、台灣獎評審團沈可尚、吳朋奉、曾珮瑜以及閉幕片《傻傻愛你，傻傻愛我》藍正龍一同揭曉得獎作品。《只有大海知道》一舉奪得未來之星、最佳演員以及最佳影片大獎，成為本屆台灣獎最大贏家！

《只有大海知道》以素人演員的穩定表現及作品的完整性成為今年最大亮點，不僅奪下最大獎最佳影片，素人演員鍾家駿更一口氣獲得未來之星以及最佳演員獎。除了超自然以及誠懇真誠的演技打動評審們，導演崔永徽也於致詞時感謝鍾家駿的敬業，該片因資金到位時間不定，期間鍾家駿因為「怕長大」不敢吃飯，十分認真可愛。

▲▼桃園電影節閉幕典禮。（圖／桃園電影節提供）

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▲鍾家駿（右）獲得未來之星與最佳演員獎。（圖／桃園電影節提供）

《媽媽桌球》王琄以毫無破綻的演技、節奏流暢獲得評審一致認同，拿下最佳演員獎。身為今年評審團，也同為實力派演員吳朋奉大力稱讚王琄的演出，典禮上，吳朋奉更與導演莊翔安直接於舞台上敲演出機會，期盼可以效仿《媽媽桌球》與導演共創精彩的角色，2人在舞台上玩心大開，相約一起合拍喪屍片。

另外，陳以文於《暴好人》短片中嘗試與以往不同的角色，並善用個人獨特特質融入其角色，也獲得評審青睞，特別頒發評審特別提及獎。

▲▼桃園電影節閉幕典禮。（圖／桃園電影節提供）

▲吳朋奉（左）搶著和《媽媽桌球》莊翔安（右）合作。（圖／桃園電影節提供）

典禮尾聲閉幕片《傻傻愛你，傻傻愛我》藍正龍帶著唐氏症男主角蔡佳宏一同上台，分享拍攝新作的心路歷程。藍正龍自爆，他為了節省片酬只好自己軋一角，更遇上史上最「大牌」、說睡午覺就得睡午覺的男主角。最後，他也以新作題材為題，與鄭文堂導演共同呼籲，期盼大家為了電影產業的多元性努力，一起為今年的桃園電影節劃下完美句點。

▲▼桃園電影節閉幕典禮。（圖／桃園電影節提供）

▲藍正龍（右）笑說蔡佳宏（左）超大牌。（圖／桃園電影節提供）

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桃園電影節, 藍正龍, 吳朋奉, 莊翔安, 媽媽桌球, 傻傻愛你傻傻愛我, 只有大海知道, 鍾家駿

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