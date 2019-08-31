蕭敬騰曝翻唱《新不了情》被誤解　懊惱「常覺得做不好」...萬人暖心安慰

記者蔡琛儀／香港報導

蕭敬騰（老蕭）的「娛樂先生」世界巡迴演唱會香港最終場今晚在紅館舉行，他今晚似乎特別感性，「其實每次演唱會，我永遠不會覺得自己做多好，往往覺得彩排才是最好的，演出結束後我會不開心很久，我自己知道哪裡做得不好，甚至上一首歌我都覺得自己哪裡沒做好。」粉絲也紛紛呼喊：「你很棒！」場面溫馨，他聽了忍不住自虧：「我知道我怎樣你們都好，但那是假象！」

▲▼ 蕭敬騰今晚在香港開唱。（圖／華納提供）

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老蕭說：「最近全世界這幾年都不是很好，整個地球很容易讓人心情不愉悅，我希望大家都能開心。」他因此開始執行讓自己放鬆的計畫，決定不再想太多，果真他昨晚演唱會結束後一夜好眠，「不要去想那些可能只有你在乎的事，可能只是你一時心裡的檻跨不去。」

他透露自己今天開唱前在下榻飯店樓下的籃球場打球，沒想到一起打球的人們，開口跟他說：「上次有跟你打過，四年前。」讓他又驚又喜，「這次又遇到同一群人，而且也下雨，但很開心，除了緣份以外，四年前我們一樣很熱愛籃球，四年後同個地方他們跟我都還愛著籃球，而且沒相約還能遇到，在同個場地，討論一樣的話題很開心，感覺世界充滿希望。」

▲▼ 蕭敬騰今晚相當感性。（圖／華納提供）

而距離上一次到香港開唱已相隔4年，對香港有著濃厚情感的他，在行前就表示很期待，連兩晚的演出都不忘為香港粉絲演唱許多歷年經典歌曲，包括《只能想念你》、《王子的新衣》、《王妃》、《海芋戀》、《阿飛的小蝴蝶》等。出道12週年的他，更特地安排了一小段組曲，一連演唱了鮮少為人知的創作歌曲《永無止盡的愛》、《第六感》及《寂寞還是你》，他感性說：「那三首歌是很小時候就寫的了，第一首不是，其他都是以前頭髮很長、我還很瘦的時候寫的。」還不忘自爆從出道到現在足足胖了10公斤，「我以前49公斤，現在58公斤。」讓台下粉絲全都驚得倒吸一口氣。

唱到《新不了情》時，老蕭則說：「這首歌應該是造成別人誤解我很會唱別人的歌，即使這首歌我唱了上千遍，我也從不覺得膩。」結束心靈療癒時間，老蕭改坐上鼓手的位子，帥氣的進行打鼓solo秀，沒想到下一秒合音老師們突然戴上鯊魚頭套，大唱《Baby shark》，連老蕭也把鯊魚頭套戴起來，讓台下粉絲都笑到不行，氣氛又變得俏皮。

▲蕭敬騰希望歌迷都能夠開心。（圖／華納提供）