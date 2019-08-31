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霍建華坐客廳讓女兒「綁頭髮」　林心如一看笑瘋：一臉生無可戀

記者李欣容／台北報導

林心如今（31日）出席嬰兒車品牌代言活動，自從生了女兒後很多廠商都會送嬰兒車給她，用不了那麼多只好送給身邊親友，還鼓吹楊謹華、舒淇等好友快點生小孩，還笑霍建華視女如命，女兒要幫他綁頭髮，他也乖乖陪著玩，「爸爸就坐在那邊一臉生無可戀的樣子。」

▲▼ 林心如 出席嬰兒推車代言記者會 。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如、霍建華非常疼女兒。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

林心如談起媽媽經很有心得，「我們管教方式很一致，一個人說，另一個人不會插嘴。」今早出門工作時， 2歲小海豚抱著她撒嬌，「媽媽不要去上班！」她反問女兒那誰上班？沒想到女兒脫口，「爸爸！」讓霍建華在一旁喊，「我失業很久了。」

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▲▼ 林心如 出席嬰兒推車代言記者會 。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如出席嬰兒推車代言記者會 。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

林心如說，現在霍建華正在挑劇本，希望多點時間陪家人，重質不重量，也因為這樣霍建華多了很多時間帶女兒到處玩，「我出差幾天，他都會帶去親子樂園，偷吃薯條、冰淇淋，都是這樣收買女兒。」

林心如更自爆夫妻倆自從升格人父人母後變得很守交通規則，有次一家人到宜蘭玩，回家後竟收到罰單，原因是在雪隧「開太慢」被罰。明年小海豚就要上學，林心如希望女兒早點進入校園，跟其他小孩多相處，至於她自己工作馬不停蹄，等活動結束又要飛北京，不受限台令影響。

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林心如, 霍建華, 小海豚

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