大媽街頭捕獲馮紹峰…追問「趙麗穎沒來」　罕見鬆口婚姻現況！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星馮紹峰和趙麗穎閃婚，並於3月迎接兒子出生，結婚不到一年就被瘋傳「離婚」，為此發聲明反擊「惡意編造網路謠言」。他最近參加陸綜《遇見天壇》，上街邀路人看演出時，意外被大媽攔住問老婆，家中近況也主動曝光啦！

▲馮紹峰、趙麗穎日前被瘋傳婚變，發聲明駁斥造謠。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰和黃明昊到街上找路人來看表演，遠處被2位大媽興奮發現，走上前隨即被熱情握手「我特喜歡你！」其中一位穿深色連身裙的大媽好奇問「那誰沒來？」他立刻知道是問老婆趙麗穎，燦笑答道：「在家呢，麗穎在家呢。」2位大媽滿臉笑容激動說「你小孩挺好的」、「手機還得關注你們倆、和你們家」，他親切回應「好得很」、「謝謝」，互動相當熱絡。

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▲大媽街頭捕獲野生馮紹峰，興奮握手「我特喜歡你！」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲大媽露出好奇眼神：「那誰沒來？」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲馮紹峰笑答：「在家呢，麗穎在家呢。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲另一位大媽自認鐵粉，「手機還得關心你們兩個人。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

事實上，馮紹峰和趙麗穎打從交往到結婚、生子，全程都極度低調，除了官宣曬出結婚照，老婆婚後僅在微博曬愛犬，非常保護隱私。他難得碰見熱情粉絲，難得鬆口回應老婆、孩子。

趙麗穎主演《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等夯劇創下高收視，也因戲受到全國民眾關注，粉絲跨男女、不同年齡層。這次大媽向馮紹峰探問趙麗穎，更顯得女神人氣直逼國民級，影片曝光獲得不少觀眾共鳴，網友紛紛留言「阿姨，我也喜歡趙麗穎」、「男女老少都是趙麗穎劇粉」、「國民度真的可以的」、「馮紹峰人挺好的，兩人要一直幸福下去。」

▲趙麗穎主演多部夯劇，粉絲不分男女老少。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

►馮紹峰被大媽問趙麗穎。（影片連結請按此）