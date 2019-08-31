ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大媽街頭捕獲馮紹峰…追問「趙麗穎沒來」　罕見鬆口婚姻現況！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星馮紹峰和趙麗穎閃婚，並於3月迎接兒子出生，結婚不到一年就被瘋傳「離婚」，為此發聲明反擊「惡意編造網路謠言」。他最近參加陸綜《遇見天壇》，上街邀路人看演出時，意外被大媽攔住問老婆，家中近況也主動曝光啦！

▲馮紹峰發聲明否認離婚。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰、趙麗穎日前被瘋傳婚變，發聲明駁斥造謠。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰和黃明昊到街上找路人來看表演，遠處被2位大媽興奮發現，走上前隨即被熱情握手「我特喜歡你！」其中一位穿深色連身裙的大媽好奇問「那誰沒來？」他立刻知道是問老婆趙麗穎，燦笑答道：「在家呢，麗穎在家呢。」2位大媽滿臉笑容激動說「你小孩挺好的」、「手機還得關注你們倆、和你們家」，他親切回應「好得很」、「謝謝」，互動相當熱絡。

請繼續往下閱讀...

▲▼大媽街頭捕獲野生馮紹峰，追問趙麗穎。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲大媽街頭捕獲野生馮紹峰，興奮握手「我特喜歡你！」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼大媽街頭捕獲野生馮紹峰，追問趙麗穎。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲大媽露出好奇眼神：「那誰沒來？」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼大媽街頭捕獲野生馮紹峰，追問趙麗穎。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲馮紹峰笑答：「在家呢，麗穎在家呢。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼大媽街頭捕獲野生馮紹峰，追問趙麗穎。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲另一位大媽自認鐵粉，「手機還得關心你們兩個人。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

事實上，馮紹峰和趙麗穎打從交往到結婚、生子，全程都極度低調，除了官宣曬出結婚照，老婆婚後僅在微博曬愛犬，非常保護隱私。他難得碰見熱情粉絲，難得鬆口回應老婆、孩子。

趙麗穎主演《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等夯劇創下高收視，也因戲受到全國民眾關注，粉絲跨男女、不同年齡層。這次大媽向馮紹峰探問趙麗穎，更顯得女神人氣直逼國民級，影片曝光獲得不少觀眾共鳴，網友紛紛留言「阿姨，我也喜歡趙麗穎」、「男女老少都是趙麗穎劇粉」、「國民度真的可以的」、「馮紹峰人挺好的，兩人要一直幸福下去。」

▲趙麗穎產後復出。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

▲趙麗穎主演多部夯劇，粉絲不分男女老少。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

►馮紹峰被大媽問趙麗穎。（影片連結請按此）

推薦閱讀

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馮紹峰, 趙麗穎, 遇見天壇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身
  2. 謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起
  3. (G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了
  4. 潘裕文羞認「喜歡姐姐類型」　文珽逅牽線：我朋友都很美
  5. 華晨宇曬自拍邀粉聊天卻因「這件事」怒刪文！　網PO截圖吐槽：要認清現實
  6. 大媽街頭捕獲馮紹峰…追問「趙麗穎沒來」　罕見鬆口婚姻現況！
  7. 藍正龍省片酬只好自己演　爆遇到「史上最大牌演員」
  8. 霍建華坐客廳讓女兒「綁頭髮」　林心如一看笑瘋：一臉生無可戀
  9. 安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？
  10. 金在奐自爆直播前聽「它」：眼淚流出來　提X1想到前成員…網淚：團魂爆發！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366