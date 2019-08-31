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安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

記者蕭采薇／綜合報導

韓星安宰賢與具惠善「童話婚姻」破滅，雙方連日來交鋒，使得越來越多夫妻間的私事曝光。安宰賢於22日宣稱在一週內要公開兩人的KAKAO TALK對話，沒想到卻被具惠善秒反擊：「我根本不用這個通訊軟體！」如今過了7天，安宰賢也確定放鳥，被狂酸：「圖還沒P完。」

▲安宰賢方被爆要公開所有對話內容。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

▲安宰賢曾說要公開所有對話紀錄，卻立刻被具惠善打臉。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

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安宰賢方22日上午發表聲明，韓媒9點51分發出的新聞標題上寫「安宰賢方面，正在準備公開所有KAKAO TALK對話記錄」，沒想到具惠善10點不到就立刻反擊：「我根本不用KAKAO TALK。」到了10點39分，有網友發現韓媒把安宰賢方的聲明標題偷偷改成「準備公開所有文字對話記錄」，引起討論。

▲▼▲▼具惠善「為了安宰賢換公司」　韓網挖出心碎幕後：她6月還在挽回婚姻。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲安宰賢和具惠善甜蜜已不復在。（圖／翻攝自HB娛樂）

而一週過去，到了8月的最後一天，安宰賢依然神隱，說好的對話記錄也沒有人再提起。而當時他表示要公開截圖卻需要一週時，就被網友批評：「需要這麼久嗎？是截圖還是P圖？」如今確定放鳥，也再度被狂酸：「圖是不是還沒P完？」

▲安宰賢喜歡大胸部。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube／具惠善IG）

▲安宰賢放話「一周內公開與具惠善對話記錄」放鳥。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube／具惠善IG）

據韓媒《edaily》報導，安宰賢為了和具惠善離婚，找朋友幫忙向銀行借了韓幣1億元（約台幣300萬元）。而具惠善30日則在個人IG上透露：「因為切除囊腫正在住院中（因為還要做其他的檢查），而無法參加電影節，很抱歉，但我會為首爾國際短篇電影節加油。」

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