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18歲「無辜魅力」爆紅小鮮肉　突po文：人生面臨十字路口！

▲▼《匿名的畫作》18歲阿莫斯布洛希雷斯（Amos Brotherus）爆紅。（圖／海鵬提供）

▲《匿名的畫作》阿莫斯布洛希雷斯爆紅。（圖／海鵬提供）

記者林映妤／台北報導

18歲爆紅的「芬蘭小鮮肉」阿莫斯布洛希雷斯（Amos Brotherus）最近在新片《匿名的畫作》飾演退休畫商的叛逆孫子，不愛念書卻超會賣畫，生意頭腦連爺爺都自嘆弗如！有趣的是，事業運正旺的他，近來卻陷入「分家」煩惱，原來爸媽見他可以獨立了，竟要他搬出去自己住，讓他無奈在臉書自爆「人生面臨十字路口」！

正當紅的阿莫斯，其實出身不凡，是芬蘭知名編舞家漢娜布洛希雷斯（Hannah Brotherus）之子，最妙的是，他的2個哥哥也是演員及樂手，三兄弟甚至還一起合組過樂團。

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原本酷愛演唱的阿莫斯，被芬蘭名導卡拉斯哈洛看中，稱讚他天生有一股「無辜的魅力」，力邀他「轉行」演出《匿名的畫作》桀傲不遜的少年奧托，並與「芬蘭亨利方達」海奇諾西艾南扮演一對「不太熟」的祖孫。

▲▼《匿名的畫作》18歲阿莫斯布洛希雷斯（Amos Brotherus）爆紅。（圖／海鵬提供）

▲▼《匿名的畫作》祖孫情相當感人。（圖／海鵬提供）

▲▼《匿名的畫作》18歲阿莫斯布洛希雷斯（Amos Brotherus）爆紅。（圖／海鵬提供）

2人首次合作，「不太熟」演出默契令人驚豔，帶領該片直飛西雅圖、克利夫蘭、奔流及棕櫚泉等美國4大影展，獲美媒《好萊塢報導》激賞：「觸動了情感的按鍵！」

阿莫斯在《匿名的畫作》將「無辜的魅力」發揮極致，不僅使畫作調查進度有如神助，連觀眾都緊張地投入這場冒險，擔心他能否成功翻轉爺爺與名畫的命運，並讓這段「不太熟」的祖孫情重新加溫。阿莫斯的演出亮眼，不僅獲國際媒體盛讚「演出強而有力」，導演卡拉斯哈洛更是滿意得不得了，直誇他「讓生命與命運再一次對抗」！電影9月6日在台上映。

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