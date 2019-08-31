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美女主播舒夢蘭非洲行遇海關勒索不成　遭強行盤問：錢在哪裡！

記者蕭雅玲／台北報導

舒夢蘭主持東森《聚焦全世界》節目，日前到非洲最貧窮國家馬拉威出外景，八年前就已曾造訪拍攝過，早已耳聞當地海關會對觀光客索取費用，因此這次特別將錢財藏好做好萬全準備，海關搜查不到甚至直接盤問她錢在哪裡「為什麼沒留給我？」，費盡一番解釋才順利入境，令人傻眼。

▲▼舒夢蘭。（圖／東森新聞提供）

▲舒夢蘭非洲行探訪當地小孩。（圖／東森新聞提供）

舒夢蘭這回到馬拉威出外景，看到沒水沒電生活得砍柴挑水，彷彿停留在上個世紀。當地一年有八個月乾旱，民眾得搶在短暫的雨季種植玉米吃上一整年，食物嚴重缺乏，每六秒就有一個孩童餓死。餓得受不了的孩子，得想辦法找食物，把田裡的田鼠曬乾後做成老鼠一夜干，自吃之外還沿街叫賣賺取零用錢。在平均一天收入只有一美元，一串五到六隻老鼠干就可以賣到一美元。「這是當地最受歡迎的路邊小吃！」看民眾吃得津津有味，舒夢蘭驚恐得抖到不行。

▲▼舒夢蘭。（圖／東森新聞提供）

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▲舒夢蘭採訪遇當地人推銷老鼠一夜干。（圖／東森新聞提供）

這趟除了馬拉威，舒夢蘭還採訪了世界鑽石產量第一的約翰尼斯堡，因為鑽石產量，這裡是非洲最富有的鑽石城，也因此引來了殖民者和黑幫的覬覦，治安敗壞、毒品氾濫，從鑽石之都變成了犯罪之都。每天平均有56人被殺害、每幾秒鐘就有一位女性被強暴、街上常有黑幫開槍掃射，居民只能擁槍自保。

▲▼舒夢蘭。（圖／東森新聞提供）

▲舒夢蘭在非洲採訪因治安不好，台商辦公室竟藏槍自保。（圖／東森新聞提供）

舒夢蘭在訪問當地台商時，描述他的辦公室簡直像軍火庫，連大使官邸都不安全，甚至在臥房還加裝兩道上鎖鐵門。但3年前台裔公安局上上任後，嚴格執法掃蕩犯罪，22天內就破了45起案件，三年來犯罪率下降了22%。他是南非史上第一位華人公安局長，但也因此成為黑幫關注的目標，隨車拍攝的舒夢蘭雖然已經穿上防彈背心，仍然無比緊張，甚至還被鏡頭外的攝影提醒「妳看起來太驚慌了！妳是主持人啊！」

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