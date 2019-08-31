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朴志訓洩漏Wanna One兩周年私約一起做這件事！粉感動：好想你們

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce 101》選出的限定男團Wanna One人氣雖高，但期限一到不得不面臨分開命運，最近成員朴志訓上節目宣傳新戲，談到日前久違和成員們齊聚慶祝了2周年，私下聊聊往事，還大跳出道曲《Energetic》，讓不少粉絲懷念「真的好想你們」。

▲朴志訓洩漏Wanna One兩周年聚會一起跳舞！下秒一句話主持群笑翻。（圖／翻攝自JTBC）

▲朴志訓洩漏Wanna One兩周年聚會幕後故事。（圖／翻攝自JTBC）

朴志訓單飛後朝影歌雙棲發展，最近演出電視劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，因而參加綜藝節目《認識的哥哥》錄影。談到剛剛過去的8月7日正是Wanna One成立2周年的日子，之前也發過毒誓說每個人都得抽空出席，他也透露了那天私下聚會的故事。

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朴志訓回憶，「那天大家叫外賣來吃邊聊天敘舊，度過很愉快的時間，還為了紀念久違難得的聚會，大家一起跳了《Energetic》。」不過他接著說了一句話讓全場笑翻，至於說了什麼就等待《認識的哥哥》正式播出。

▲朴志訓洩漏Wanna One兩周年聚會一起跳舞！下秒一句話主持群笑翻。（圖／翻攝自JTBC）

▲朴志訓新戲與孔升妍一起主演。（圖／翻攝自JTBC）

此外《認識的哥哥》也搶先公開朴志訓錄影片段，他和《花黨：朝鮮婚姻介紹所》同劇演員金旻載一起熱舞《Uptown Funk》，兩人超有默契的排舞以及俐落的舞風讓全場來賓歡呼不已！

▼《認識的哥哥》搶先公開朴志訓與金旻載熱舞片段。（影片來源：YouTube JTBC Entertainment）

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朴志訓, Wanna One, 認識的哥哥, 金旻載, 花黨：朝鮮婚姻介紹所, 日韓風

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