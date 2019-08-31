爆牽手熱戀吳亦凡！　鹿依17字冷淡回應…7萬網友湧入微博嗆爆

記者李湘文／綜合報導

大陸男星吳亦凡被爆熱戀21歲大學生鹿依（本名秦牛正威），還被拍到牽手回家、視訊聊天等畫面，引爆網友關注。不過，鹿依31日出面回應，全面否認：「沒交往，沒視頻，沒故事。」一下子又引來7萬網友留言熱議！

▲吳亦凡和鹿依被爆緋聞。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室、鹿依Luna）

鹿依31日下午透過微博發文：「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事。」雖然沒有明確解釋，但因為牽手、視訊影片已經傳遍網路，令網友馬上聯想到就是在說吳亦凡。這17個字立刻引爆熱搜潮，發文才短短1個多小時，已經衝上微博熱搜榜冠軍，有900多萬網友都在關注新進度。

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▲鹿依否認跟吳亦凡交往。（圖／翻攝自微博／鹿依Luna）

鹿依發文後，許多人湧入她的微博留言，多數都狠嗆「那他拉妳手幹嘛」、「是我瞎了嗎」、「等妳紅了妳才澄清？昨天幹嘛去了」、「越抹越黑」；但也有人幫忙緩頰「不知道真相之前不要攻擊人家吧」、「大家不分青紅皂白就定論」。

▲許多網友留言嗆鹿依。（圖／翻攝自微博／鹿依Luna）

吳亦凡日前被拍到帶鹿依回家，雖然戴著黑色漁夫帽和口罩遮掩，但可能在自家停車場就放鬆了警戒，大方牽起女生的手走回家。此外，他也被爆出和鹿依視訊的影片，先是傻笑說想看對方的臉，又在58秒內不斷親暱地說「回我信息啊」、「妳一直不回信息」，跟女方的關係似乎頗為親近。

▲吳亦凡被拍到和鹿依牽手。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）