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吳可熙首任國際影展評審！企劃「短片專題」回顧精湛演出

▲▼演員吳可熙出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲吳可熙首度擔任國際影展評審。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者林映妤／台北報導

2019高雄電影節31日公布雄影短片競賽國際競賽與台灣競賽入圍名單，共28國70部短片，角逐16個獎項、總獎金共200萬。評審團名單中驚見《灼人秘密》編劇與女主角吳可熙，她首度擔任國際影展評審，雄影更企劃「吳可熙短片專題」，選錄〈沉默庇護〉、〈海上皇宮〉、〈蘇力〉和〈跳下去，活下來〉，回顧她精湛演出！

「國際競賽」決審評審團成員有馬來西亞策展人陳翠梅、導演姜秀瓊、演員吳可熙、影評人鄭秉泓與克萊蒙費鴻短片節負責人卡爾曼柏黑（Calmin Borel）；「台灣競賽」決審評審包括影評人陳志華、導演山戶結希與選片人韋路爾（Loïc Valceschini）。

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雄影短片競賽已有9年歷史，是台灣最大、亞洲前3大的國際短片競賽與短片影展，今年有3個競賽組別，分別為國際組、台灣組與VR組，總計118國4750件影片參賽。

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉〈午夜嘻哈夢〉〈墜落的聲音〉〈盛夏汁愛〉〈看無風景〉〈藍色的應召男郎〉〈去年火車經過的時候〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉、〈墜落的聲音〉。（圖／高雄電影節提供）

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉〈午夜嘻哈夢〉〈墜落的聲音〉〈盛夏汁愛〉〈看無風景〉〈藍色的應召男郎〉〈去年火車經過的時候〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

國際競賽和台灣競賽共70件短片入圍作品，角逐國際火球大獎、滿滿額娛樂亞洲新浪潮大獎、滿滿額娛樂台灣火球大獎、台灣學生獎等16個獎項。進入第2年的VR國際競賽則頒出滿滿額娛樂VR火球大獎、方陣聯合最佳VR沈浸體驗獎，以及Funique VR最佳VR360敘事獎，VR競賽入圍名單將於下週公布。

國際競賽有28國45部入圍作品，質量為歷年之最，奧斯卡、坎城、柏林三大得獎短片〈復黑計畫〉、〈我們與天空之間〉和〈藍色的應召男郎〉來勢洶洶；獲紐約電影獎的〈最後的搖籃曲〉由強尼戴普的明星女兒莉莉蘿絲戴普、《野放動物》費力克斯馬利托和法國新浪潮女星亞莉珊德拉史都華同台演出，生命力十足；韓國影后文素利擔綱的〈愛在北緯38度〉與池賢俊互尬演技，掙扎於脫北者或間諜的生命困境。

台灣代表則有黃邦銓〈去年火車經過的時候〉、林倩伃〈墜落的聲音〉、莊詠翔〈島嶼雲煙〉、蘇匯宇〈未來的衝擊〉，以及詹博鈞〈看無風景〉5部作品。

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉〈午夜嘻哈夢〉〈墜落的聲音〉〈盛夏汁愛〉〈看無風景〉〈藍色的應召男郎〉〈去年火車經過的時候〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

▲▼高雄電影節〈藍色的應召男郎〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉〈午夜嘻哈夢〉〈墜落的聲音〉〈盛夏汁愛〉〈看無風景〉〈藍色的應召男郎〉〈去年火車經過的時候〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

台灣競賽30部入圍影片有星光熠熠的影后陣容，包括謝盈萱與王琄互尬黑色演技的〈媽媽桌球〉；劉引商贏得台北電影獎最佳女主角的〈帶媽媽出去玩〉；陸弈靜獲金穗獎影后的〈阿嬤的放屁車〉；程予希與趙文瑄、傅孟柏演出的〈鋼琴課〉等作品；並有台北電影獎百萬大獎〈去年火車經過的時候〉、鹿特丹金虎獎〈唐朝．綺麗男〉、柏林影展〈踮腳尖〉、克萊蒙費鴻短片節〈墜落的聲音〉、〈冬日陽光〉等國際影展優秀之作。

2019高雄電影節於10月10日至10月27日在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫登場。

▲▼高雄電影節〈未來的衝擊〉〈午夜嘻哈夢〉〈墜落的聲音〉〈盛夏汁愛〉〈看無風景〉〈藍色的應召男郎〉〈去年火車經過的時候〉〈最後的搖籃曲〉。（圖／高雄電影節提供）

▲高雄電影節〈去年火車經過的時候〉。（圖／高雄電影節提供）

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