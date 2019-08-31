華晨宇曬自拍邀粉聊天卻因「這件事」怒刪文！　網PO截圖吐槽：要認清現實

記者古靜兒／綜合報導

大陸歌手華晨宇以《齊天大聖》和《我的滑板鞋》走紅，年底將會舉辦「火星演唱會」，他卻在早前惱羞成怒地發文，只因搶不到自己的演唱會票，正打算刪掉微博，逗笑一票粉絲。

▲華晨宇屢次挑戰和粉絲一起搶票。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

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華晨宇的加場演唱會在31日中午開放購票，似乎是為了減少搶票的對手，他在開搶前PO了一張自拍，並寫道：「我們來聊天吧！」試圖分散粉絲注意力，然而這招似乎是失敗了，他在之後又PO文：「我生氣了，我要刪博！」並把稍早前的自拍PO文刪掉，惱羞成怒的可愛舉動讓粉絲大呼超可愛。

▲華晨宇試圖以自拍轉移粉絲注意力。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

▲華晨宇搶票失敗，惱羞成怒刪PO文。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

其實這並不是華晨宇第一次想和粉絲一起搶票，他在7月20日的時候就曾經PO文：「我發現了，彈琴的手速和搶票沒有任何關係。你們都是魔鬼嗎？」字裡行間都透露出對粉絲的搶票能力相當佩服。

▲華晨宇第一次搶票時，對粉絲手速深感佩服。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

▲華晨宇被粉絲吐槽要認清現實。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

華晨宇曾在節目上說道，如果再搶不到票，他就會考慮加場，直到自己搶到為止，這次宣告失敗，打臉行為引起眾多粉絲在PO文下留言：「等你加場了」、「你要認清現實」、「你沒有票也可以入場，可憐可憐我們吧」、「我兩場都有，所以我可以大聲笑你！」

▲華晨宇曾在節目上宣佈，如果搶不到票就加場。（圖／翻攝自微博／會火）