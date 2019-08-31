ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

記者潘慧中／綜合報導

妖嬌（陳詩筠）曾是《我愛黑澀會》的班底，近年大多專注於DJ本業，她日前受到國外酒店的邀請，在開幕活動中播放各式各樣的音樂，格外引起討論的是，她當天直接穿著連身泳裝出門，戰袍照一PO上網立刻引來粉絲驚嘆：「不知道該看哪裡？」

▲▼妖嬌。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

▲妖嬌近年大多專注於DJ本業。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

照片中，可以看到妖嬌紮起長髮，身穿素黑連身泳裝，相當映襯雪白肌膚，大膽拉開胸前的金色拉鍊，渾圓胸型全現，脫掉半邊印花罩衫，露出性感肩頸線條，雙腿穠纖合度，即使只搭配球鞋也絲毫不影響比例。

請繼續往下閱讀...

▲▼妖嬌。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

▲▼妖嬌直接穿連身泳裝現身。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

▲▼妖嬌。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

事後，妖嬌上傳了一段在開幕派對裡的影片，隨著音樂扭腰擺臀，窈窕曲線全被看光，甜美笑容融化一票男網友的心，「哇喔～辣台妹」、「好性感」、「這套泳裝有點厲害！」意外在網路上引起熱烈討論。

▲▼妖嬌。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

▲▼妖嬌隨著音樂熱舞。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

▲▼妖嬌。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）

事實上，妖嬌18歲出道，25歲決定戴牙套，她自認差異大，因為之前沒有那麼常曝光，大家以為她消失去整形，「以前笑的時候會露牙齦，曾想過要動下巴，還是戴牙套，最後還是選擇戴牙套。」她笑說拆掉牙套後變得有自信，笑容也越來越多。

▲妖嬌從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自YouYube）

個性率直的妖嬌過去在《我愛黑澀會》中有著大姐姐的形象，節目結束後，她曾擔任過統一獅與義大犀牛的啦啦隊，發揮舞蹈專長，但一直對音樂有濃厚興趣的她，後來決定向友人學習電音，到各大夜店表演，還曾遇過女粉絲說從小看她長大，讓她哭笑不得。

推薦閱讀

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黑澀會, 妖嬌, 陳詩筠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳可熙首任國際影展評審！企劃「短片專題」回顧精湛演出
  2. 朴志訓洩漏Wanna One兩周年私約一起做這件事！粉感動：好想你們
  3. 懷孕巨肚像汽球…何超盈生了！　「提前剖腹產」女兒一出生收鑽石
  4. 瑪莉亞入圍金鐘人氣旺　搭檔Janet再接主持棒！胡瓜低調探班
  5. 酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈
  6. 趙德胤威尼斯影展向全世界疾呼：台灣是個自由創作的國家！
  7. 戴愛玲淚灑音樂會！　所有收入「全捐給偏鄉運動員」
  8. 粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼
  9. 任時完X李棟旭必追！開播前期待炸裂的《他人即地獄》6大看點
  10. 黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366