酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

記者潘慧中／綜合報導

妖嬌（陳詩筠）曾是《我愛黑澀會》的班底，近年大多專注於DJ本業，她日前受到國外酒店的邀請，在開幕活動中播放各式各樣的音樂，格外引起討論的是，她當天直接穿著連身泳裝出門，戰袍照一PO上網立刻引來粉絲驚嘆：「不知道該看哪裡？」

▲妖嬌近年大多專注於DJ本業。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）



照片中，可以看到妖嬌紮起長髮，身穿素黑連身泳裝，相當映襯雪白肌膚，大膽拉開胸前的金色拉鍊，渾圓胸型全現，脫掉半邊印花罩衫，露出性感肩頸線條，雙腿穠纖合度，即使只搭配球鞋也絲毫不影響比例。

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▲▼妖嬌直接穿連身泳裝現身。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）



事後，妖嬌上傳了一段在開幕派對裡的影片，隨著音樂扭腰擺臀，窈窕曲線全被看光，甜美笑容融化一票男網友的心，「哇喔～辣台妹」、「好性感」、「這套泳裝有點厲害！」意外在網路上引起熱烈討論。

▲▼妖嬌隨著音樂熱舞。（圖／翻攝自Instagram／djswallowtw）



事實上，妖嬌18歲出道，25歲決定戴牙套，她自認差異大，因為之前沒有那麼常曝光，大家以為她消失去整形，「以前笑的時候會露牙齦，曾想過要動下巴，還是戴牙套，最後還是選擇戴牙套。」她笑說拆掉牙套後變得有自信，笑容也越來越多。

▲妖嬌從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自YouYube）



個性率直的妖嬌過去在《我愛黑澀會》中有著大姐姐的形象，節目結束後，她曾擔任過統一獅與義大犀牛的啦啦隊，發揮舞蹈專長，但一直對音樂有濃厚興趣的她，後來決定向友人學習電音，到各大夜店表演，還曾遇過女粉絲說從小看她長大，讓她哭笑不得。