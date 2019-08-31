蕭敬騰香港開唱飆這首歌寵粉　無預警開口「幫求婚」！

記者蔡琛儀／香港報導

蕭敬騰（老蕭）以《聲林之王》節目，首次入圍金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，他挾著這股氣勢，今、昨兩天四度在香港紅館舉辦「娛樂先生」世界巡迴演演唱會，睽違四年再到紅館，老蕭昨晚首穿最新的JW ANDERSON 2020春夏新款登台，今天則以Stella McCartney、Bally、Loewe、Lanvin 2019秋冬款，兩天穿上全然不同的演出服裝，時尚味十足。

▲▼ 蕭敬騰昨晚首穿最新的JW ANDERSON 2020春夏新款登台。（圖／華納提供）

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熱愛打籃球的他，演出前一天晚上一抵達香港，就立刻到球場報到，來三天香港就打球兩天，有趣的是，有「雨神」封號的他，去到球場時原本沒下雨，等他一開始打球馬上下起雨來，大展「雨神」威力。

他誠意十足的用廣東話跟歌迷們問好，他笑說：「很多人知道我要來香港，都一直問我會不會唱廣東歌，但是我廣東話的發音真的很不標準，如果我唱廣東歌的話，大家應該都會笑著聽完。」現場響起張國榮經典歌曲《追》的前奏，讓粉絲瘋狂尖叫，老蕭也簡短的演唱了副歌，全場更跟著他一起大合唱，氣氛相當熱絡，他害羞的笑說：「沒有再多了，真的沒有特別準備啦！」

▲蕭敬騰睽違四年四度登上紅館舞台。（圖／華納提供）

昨晚老蕭正準備演唱《Marry me》時，螢幕上突然出現了樂手老師對愛人告白的畫面，原來老蕭演出前接收到了一項「特別任務」，要現場替樂手老師，向他同在現場的女朋友求婚，現場突如其來的幸福氛圍，也讓歌迷們忍不住跟著在台下紛紛大呼：「好浪漫！」

▲ 蕭敬騰昨晚化身愛神，助陣幫忙樂手求婚。（圖／華納提供）

人緣好的老蕭，兩天吸引2萬名歌迷到場朝聖，包括乾爹向華強、乾媽向太、向佐、金燕玲，送花籃的則有劉德華、成龍、呂良偉、梁詠琪、方大同、謝霆鋒、李玟，今天除了向家人再次力挺，香港資深女神關之琳、方力申和小禎也都現身。

▲向華強、向太陳嵐夫妻檔來力挺老蕭。（圖／華納提供）